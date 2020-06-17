Em 24 horas chove quase o esperado para o mês todo em Vitória

Desde março, o maior volume de chuva em 24 horas na Capital do Estado havia sido de 73,2 mm entre os dias 1 e 2 daquele mês.

Os números pluviométricos devem diminuir já a partir dessa quarta-feira (17). A forte infiltração de ar marítimo que ocorreu neste início de semana sobre o Espírito Santo causou a chuva volumosa sobre a Grande Vitória. Essa infiltração, de acordo com o Climatempo, já enfraqueceu e o tempo começa a secar ao longo do dia. A previsão é de bastante nebulosidade sobre o Espírito Santo, mas já com períodos de sol. Há possibilidade de chuva fraca ocasional em todas as regiões do Estado.