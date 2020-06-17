Desde a segunda-feira (15) o tempo fechou em boa parte do Espírito Santo e a chuva voltou a cair forte em muitas regiões do Estado. O volume foi tão significativo que, em Vitória, apenas no período entre 9 horas de segunda-feira (15) e o mesmo horário desta terça-feira (16) foram registrados 55,9 mm, segundo o Instituto Climatempo.
Esse índice pluviométrico representa quase a média histórica de Vitória para todo o mês de junho que é de 56,3 mm, segundo aferição do Climatempo. Ou seja, em apenas 24 horas choveu o esperado para 30 dias na Capital do Espírito Santo. A chuva também foi intensa no outro lado da Terceira Ponte no mesmo período. Vila Velha foi a cidade que registrou maior volume de chuva na Grande Vitória.
No restante da primeira quinzena de junho praticamente não choveu em Vitória teve apenas dois dias de chuva fraca. O volume total de chuva registrado até a última terça-feira foi de 56,7 mm, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Em 24 horas chove quase o esperado para o mês todo em Vitória
Desde março, o maior volume de chuva em 24 horas na Capital do Estado havia sido de 73,2 mm entre os dias 1 e 2 daquele mês.
FRENTE FRIA PERDE FORÇA
Os números pluviométricos devem diminuir já a partir dessa quarta-feira (17). A forte infiltração de ar marítimo que ocorreu neste início de semana sobre o Espírito Santo causou a chuva volumosa sobre a Grande Vitória. Essa infiltração, de acordo com o Climatempo, já enfraqueceu e o tempo começa a secar ao longo do dia. A previsão é de bastante nebulosidade sobre o Espírito Santo, mas já com períodos de sol. Há possibilidade de chuva fraca ocasional em todas as regiões do Estado.
Para quinta-feira (18), não há expectativa de chuva para a Região Metropolitana, mas o litoral capixaba ainda terá nebulosidade forte intercalada com períodos de sol. O Norte capixaba ainda poderá ter chuva na sexta-feira (19).