De novo: Inpe alerta para vendaval e chuva intensa em 56 cidades do ES

Pela sexta vez só nesta semana, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo. O aviso contempla 56 cidades capixabas, a maior parte delas localizadas nas regiões Sul e Serrana do Estado, e vale até as 8 horas deste sábado (13).
De acordo com o Inpe, nas cidades listadas ocorrerão tempestades localmente fortes, acompanhadas de descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento de forte intensidade. Pontualmente também podem ocorrer acumulados expressivos de chuva. Veja as cidades em alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atilio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória