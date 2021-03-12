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De novo: Inpe alerta para vendaval e chuva intensa em 56 cidades do ES

É o sexto aviso emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para o território capixaba, somente nesta semana. Alerta vale até as 8h deste sábado (13) e  a maior parte dos municípios estão localizados nas regiões Sul e Serrana do Estado
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

12 mar 2021 às 11:29

Publicado em 12 de Março de 2021 às 11:29

Chuva causou pontos de alagamento em Vila Velha, principalmente em Cobilândia
Semana foi marcada por chuva no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Pela sexta vez só nesta semana, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo. O aviso contempla 56 cidades capixabas, a maior parte delas localizadas nas regiões Sul e Serrana do Estado, e vale até as 8 horas deste sábado (13).
De acordo com o Inpe, nas cidades listadas ocorrerão tempestades localmente fortes, acompanhadas de descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento de forte intensidade. Pontualmente também podem ocorrer acumulados expressivos de chuva. Veja as cidades em alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Apiacá
  7. Aracruz
  8. Atilio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Fundão
  21. Guaçuí
  22. Guarapari
  23. Ibatiba
  24. Ibiraçu
  25. Ibitirama
  26. Iconha
  27. Irupi
  28. Itaguaçu
  29. Itapemirim
  30. Itarana
  31. Iúna
  32. Jerônimo Monteiro
  33. João Neiva
  34. Laranja da Terra
  35. Mantenópolis
  36. Marataízes
  37. Marechal Floriano
  38. Marilândia
  39. Mimoso do Sul
  40. Muniz Freire
  41. Muqui
  42. Pancas
  43. Piúma
  44. Presidente Kennedy
  45. Rio Novo do Sul
  46. Santa Leopoldina
  47. Santa Maria de Jetibá
  48. Santa Teresa
  49. São José do Calçado
  50. São Roque do Canaã
  51. Serra
  52. Vargem Alta
  53. Venda Nova do Imigrante
  54. Viana
  55. Vila Velha
  56. Vitória

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