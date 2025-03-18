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Meteorologia

Cidades do Sul do ES recebem novo alerta de chuvas intensas; veja as cidades

Precipitações podem ocorrer até a manhã de quarta-feira (19), mas risco é baixo para cortes de energia elétrica e enchentes
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

18 mar 2025 às 15:56

Publicado em 18 de Março de 2025 às 15:56

Novo alerta emitido pelo Inmet prevê chuvas no Sul do ES
Novo alerta emitido pelo Inmet prevê chuvas no Sul do ES Crédito: Divulgação/Inmet
Mais um alerta amarelo para chuvas intensas foi emitido para a região Sul do Espírito Santo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (18). Até a manhã de quarta-feira (19), 22 cidades podem receber chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos chegando até 60km/h.
Nestas condições, o risco é baixo para queda de árvores, cortes de energia elétrica e alagamentos. Confira abaixo a lista completa das cidades sob o alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivacqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Brejetuba
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí 
  13. Ibatiba
  14. Ibitirama
  15. Irupi
  16. Iúna
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Mimoso do Sul
  19. Muniz Freire
  20. Muqui
  21. São José do Calçado
  22. Venda Nova do Imigrante
Vale lembrar que a Defesa Civil Estadual informou sobre possibilidades de chuvas para a maior parte do Estado até a próxima quinta-feira (20), e a região Sul é uma das áreas compreendidas. 

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