Cidades do Sul do ES recebem novo alerta de chuvas intensas; veja as cidades

Mais um alerta amarelo para chuvas intensas foi emitido para a região Sul do Espírito Santo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (18). Até a manhã de quarta-feira (19), 22 cidades podem receber chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos chegando até 60km/h.
Nestas condições, o risco é baixo para queda de árvores, cortes de energia elétrica e alagamentos. Confira abaixo a lista completa das cidades sob o alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- São José do Calçado
- Venda Nova do Imigrante
Vale lembrar que a Defesa Civil Estadual informou sobre possibilidades de chuvas para a maior parte do Estado até a próxima quinta-feira (20), e a região Sul é uma das áreas compreendidas.