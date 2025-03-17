Defesa Civil emite alertas de tempestades e chuvas intensas para todo o ES

Os mapas da Defesa Civil indicam as áreas mais afetadas até a próxima quinta-feira (20) Crédito: Defesa Civil Estadual

A Defesa Civil do Espírito Santo divulgou um alerta para chuvas intensas em todo o Espírito Santo. No período que vai entre a tarde desta segunda (17), as regiões do Caparaó Capixaba, Sul, Serrana, Metropolitana e Norte (litoral) estão sob alerta para tempestades de raios e chuvas intensas, com impacto moderado. Esse cenário deve se manter até a noite de terça-feira (18). Na região Sul, a mais impactada no período, as previsões são de 30 a 50 milímetros médios de chuva por dia. [Veja aqui como se mede chuva]

A partir da madrugada de quarta-feira (19), as condições meteorológicas devem se tornar mais severas. O alerta passa a indicar risco alto para tempestades de raios, chuvas intensas, vendavais e possibilidade de granizo na porção Sul do Estado, onde as médias podem ultrapassar os 70 milímetros de chuva.

Já a região Norte e parte central do Espírito Santo seguem com impacto moderado com médias variando de 30 a 70 milímetros. Essa situação deve persistir até a noite de quinta-feira (20).

O objetivo dos avisos é manter a população informada sobre a possibilidade de ocorrências e evitar transtornos relacionados a eventos extremos. Os moradores das regiões abrangidas pelo aviso devem ficar atentos aos alertas emitidos pela Defesa Civil.