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Meteorologia

Defesa Civil emite alertas de tempestades e chuvas intensas para todo o ES

Defesa Civil Estadual divulgou boletim com previsões de precipitações fortes em território capixaba, sobretudo nas regiões Sul, Serrana e Caparaó.
Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

17 mar 2025 às 17:16

Publicado em 17 de Março de 2025 às 17:16

Alerta para chuvas volumosas em regiões do ES
Os mapas da Defesa Civil indicam as áreas mais afetadas até a próxima quinta-feira (20) Crédito: Defesa Civil Estadual
A Defesa Civil do Espírito Santo divulgou um alerta para chuvas intensas em todo o Espírito Santo. No período que vai entre a tarde desta segunda (17), as regiões do Caparaó Capixaba, Sul, Serrana, Metropolitana e Norte (litoral) estão sob alerta para tempestades de raios e chuvas intensas, com impacto moderado. Esse cenário deve se manter até a noite de terça-feira (18). Na região Sul, a mais impactada no período, as previsões são de  30 a 50 milímetros médios de chuva por dia. [Veja aqui como se mede chuva]
A partir da madrugada de quarta-feira (19), as condições meteorológicas devem se tornar mais severas. O alerta passa a indicar risco alto para tempestades de raios, chuvas intensas, vendavais e possibilidade de granizo na porção Sul do Estado, onde as médias podem ultrapassar os 70 milímetros de chuva.
Já a região Norte e parte central do Espírito Santo seguem com impacto moderado com médias variando de 30 a 70 milímetros. Essa situação deve persistir até a noite de quinta-feira (20).
O objetivo dos avisos é manter a população informada sobre a possibilidade de ocorrências e evitar transtornos relacionados a eventos extremos. Os moradores das regiões abrangidas pelo aviso devem ficar atentos aos alertas emitidos pela Defesa Civil.
Os avisos meteorológicos são enviados para a população por meio de SMS. Interessados em se cadastrar devem enviar uma mensagem para o número 40199 com o CEP de interesse. O sistema de alerta usa mensagem de texto de celular para avisar moradores sobre o risco de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra.

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