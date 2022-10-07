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Fim de semana

Cidades do ES recebem dois alertas de perigo de chuva intensa

Um dos avisos abrange 52 municípios e tem validade até as 20h desta sexta-feira (7); já o outro compreende todas as cidades e expira às 10h deste sábado (8)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 out 2022 às 11:13

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 11:13

Instituto emite dois alertas de perigo para chuva intensa no Espírito Santo
Instituto emite dois alertas de perigo para chuva intensa no Espírito Santo Crédito: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuva intensa para o Espírito Santo. Um dos avisos amarelos, de perigo potencial, está vigente e tem validade até as 20h desta sexta-feira (7), abrangendoa 52 cidades. O outro, válido para todos os municípios capixabas. expira às 10h de sábado (8). 
Pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos ficam entre 40 km/h e 60 km/h e o risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades em amarelo até a noite desta sexta-feira:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Colatina
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Fundão
  19. Guaçuí
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. João Neiva
  32. Laranja da Terra
  33. Marataízes
  34. Marechal Floriano
  35. Mimoso do Sul
  36. Muniz Freire
  37. Muqui
  38. Pancas
  39. Piúma
  40. Presidente Kennedy
  41. Rio Novo do Sul
  42. Santa Leopoldina
  43. Santa Maria de Jetibá
  44. Santa Teresa
  45. São José do Calçado
  46. São Roque do Canaã
  47. Serra
  48. Vargem Alta
  49. Venda Nova do Imigrante
  50. Viana
  51. Vila Velha
  52. Vitória

Instruções do Inmet:

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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