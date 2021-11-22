Cidades do ES recebem alerta do Inmet para chuvas intensas

Um novo alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta segunda-feira (22), inclui 17 cidades do Espírito Santo em uma área de risco para chuvas intensas. O aviso, com grau de "perigo potencial", está vigente e é válido até as 11h desta terça-feira (23). Nos municípios listados, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e existe previsão de ventos intensos que podem alcançar 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O alerta do Inmet, que inclui municípios do Norte e do Noroeste do Espírito Santo, também abrange cidades de pelo menos outros 11 Estados do Brasil, como Bahia e Minas Gerais.
INSTRUÇÕES:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
VEJA A LISTA DE CIDADES:
- Água Doce do Norte
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Linhares
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
SEMANA PODE TER SOL COM MAIS FREQUÊNCIA
Após mais um fim de semana chuvoso, os capixabas podem voltar a ver o sol com mais frequência durante a semana. Para os próximos dias, a previsão é de sol entre nuvens. Nesta segunda e terça-feira, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há chance de chuva em alguns momentos do dia em locais isolados do Estado.
Na quarta-feira (24), deve haver algumas aberturas de sol. A entrada de umidade marítima provoca chuva rápida espalhada em todas as regiões capixabas.