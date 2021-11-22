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Norte e Noroeste

Cidades do ES recebem alerta do Inmet para chuvas intensas

Aviso com grau de "perigo potencial" está vigente e é válido até as 11h de terça-feira (23). Nos 17 municípios listados, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 nov 2021 às 15:52

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 15:52

Inmet alerta para chuvas intensas no Norte do ES
Inmet alerta para chuvas intensas no Norte do ES Crédito: Reprodução Inmet
Um novo alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta segunda-feira (22), inclui 17 cidades do Espírito Santo em uma área de risco para chuvas intensas. O aviso, com grau de "perigo potencial", está vigente e é válido até as 11h desta terça-feira (23). Nos municípios listados, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e existe previsão de ventos intensos que podem alcançar 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O alerta do Inmet, que inclui municípios do Norte e do Noroeste do Espírito Santo, também abrange cidades de pelo menos outros 11 Estados do Brasil, como Bahia e Minas Gerais.

INSTRUÇÕES:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

VEJA A LISTA DE CIDADES:

  1. Água Doce do Norte
  2. Barra de São Francisco
  3. Boa Esperança
  4. Conceição da Barra
  5. Ecoporanga
  6. Jaguaré
  7. Linhares
  8. Montanha
  9. Mucurici
  10. Nova Venécia
  11. Pedro Canário
  12. Pinheiros
  13. Ponto Belo
  14. São Mateus
  15. Sooretama
  16. Vila Pavão
  17. Vila Valério

SEMANA PODE TER SOL COM MAIS FREQUÊNCIA

Após mais um fim de semana chuvoso, os capixabas podem voltar a ver o sol com mais frequência durante a semana. Para os próximos dias, a previsão é de sol entre nuvens. Nesta segunda e terça-feira, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há chance de chuva em alguns momentos do dia em locais isolados do Estado.
Na quarta-feira (24), deve haver algumas aberturas de sol. A entrada de umidade marítima provoca chuva rápida espalhada em todas as regiões capixabas.

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