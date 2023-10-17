Cidades do ES recebem alerta de tempestade, ventos fortes e granizo

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para perigo potencial de tempestade para 17 cidades capixabas. O aviso é válido até 10h de quarta-feira (18).

Nos municípios que compreendem o alerta pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ocorrências de ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.

As cidades:

Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibitirama Itapemirim Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muqui Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta

Nova onda de calor

Nesta quarta-feira (18), o calor se espalha pela região Sul do Espírito Santo, todo o Mato Grosso do Sul, oeste e norte de São Paulo, centro de Minas, centro-sul de Mato Grosso e Goiás, assim como no Tocantins, interior do Nordeste, e norte do Rio De Janeiro.

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