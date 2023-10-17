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Sul e Caparaó

Cidades do ES recebem alerta de tempestade, ventos fortes e granizo

O aviso meteorológico é válido até quarta-feira para 17 municípios capixabas; confira a lista

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 17:07

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 out 2023 às 17:07
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para perigo potencial de tempestade para 17 cidades capixabas. O aviso é válido até 10h de quarta-feira (18).
Nos municípios que compreendem o alerta pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ocorrências de ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. 
As cidades:
  1. Apiacá 
  2. Atílio Vivacqua 
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Cachoeiro de Itapemirim 
  5. Divino de São Lourenço 
  6. Dores do Rio Preto
  7. Guaçuí
  8.  Ibitirama 
  9. Itapemirim
  10. Jerônimo Monteiro 
  11. Marataízes 
  12. Mimoso do Sul 
  13. Muqui 
  14. Presidente Kennedy 
  15. Rio Novo do Sul 
  16. São José do Calçado
  17. Vargem Alta

Nova onda de calor

Após uma onda de calor que atingiu o Brasil em setembro, um novo fenômeno atmosférico é esperado para começar no Brasil nesta terça-feira (17) e durar até o dia 24 deste mês. Segundo a empresa Climatempo, a onda de calor vai atingir áreas mais centrais do país, áreas mais da fronteira oeste e interior do Nordeste, divisa do Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Apesar disso, o Espírito Santo — além de São Paulo, Rio de Janeiro e sul da Bahia — ainda terão predomínio de temperaturas amenas, porém com picos de calor intenso.
Nesta quarta-feira (18), o calor se espalha pela região Sul do Espírito Santo, todo o Mato Grosso do Sul, oeste e norte de São Paulo, centro de Minas, centro-sul de Mato Grosso e Goiás, assim como no Tocantins, interior do Nordeste, e norte do Rio De Janeiro.

Mudança de tempo

Uma passagem de uma frente fria pelo oceano deve mudar o tempo no Espírito Santo a partir de quinta-feira (19). A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta para chuva fraca em localidades das regiões Sul, Serrana e da Grande Vitória em alguns momentos do dia, e aumento de nebulosidade em áreas do Norte e Noroeste, onde pode chover entre a tarde e a noite.
Entre esta terça-feira (17) e quarta-feira (18), o sol predomina e não há previsão de chuva no Estado. Na sexta-feira (20), a previsão é de céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas fracas no Norte do Estado. No sábado (21), a nebulosidade atinge todas as regiões e são esperadas chuvas fracas em alguns momentos do dia.

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