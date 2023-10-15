Será que vem mais chuva? Como fica o tempo esta semana no ES

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (16) deve ser marcada por muitas nuvens com chuva isolada durante todo o dia. A mínima deve ser de 21°C e a máxima de 28°C. Na terça (17), a expectativa é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura sobe um pouco: mínima deve ser de 21°C e a máxima de 30°C. Não há alerta em vigor na área do Estado.