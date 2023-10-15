Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clima

Será que vem mais chuva? Como fica o tempo esta semana no ES

Nos próximos dias, a previsão é que o tempo continue nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, mas temperatura deve subir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2023 às 19:40

Publicado em 15 de Outubro de 2023 às 19:40

Tempo chuvoso no Parque da Fonte Grande, em Vitória
Tempo chuvoso no Parque da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Depois de um fim de semana prolongado pelo feriadão de Nossa Senhora Aparecida marcado por tempo fechado e chuva com a passagem de uma frente fria, a previsão é de que a nebulosidade permaneça no Espírito Santo no início da semana.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (16) deve ser marcada por muitas nuvens com chuva isolada durante todo o dia. A mínima deve ser de 21°C e a máxima de 28°C. Na terça (17), a expectativa é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura sobe um pouco: mínima deve ser de 21°C e a máxima de 30°C. Não há alerta em vigor na área do Estado.
Já o Climatempo prevê que o tempo em Vitória na segunda-feira (16) seja de sol com muitas nuvens, e períodos de céu nublado com chuva. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Climatempo espírito santo Inmet Previsão do Tempo Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados