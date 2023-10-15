Será que vem mais chuva? Como fica o tempo esta semana no ES

Depois de um fim de semana prolongado pelo feriadão de Nossa Senhora Aparecida marcado por tempo fechado e chuva com a passagem de uma frente fria, a previsão é de que a nebulosidade permaneça no Espírito Santo no início da semana.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (16) deve ser marcada por muitas nuvens com chuva isolada durante todo o dia. A mínima deve ser de 21°C e a máxima de 28°C. Na terça (17), a expectativa é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura sobe um pouco: mínima deve ser de 21°C e a máxima de 30°C. Não há alerta em vigor na área do Estado.
Já o Climatempo prevê que o tempo em Vitória na segunda-feira (16) seja de sol com muitas nuvens, e períodos de céu nublado com chuva.