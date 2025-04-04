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Alerta da Defesa Civil

Chuva esperada para mês de abril pode atingir regiões do ES no fim de semana

Frente fria avança pelo Estado entre sexta (4) e domingo (6), trazendo risco de alagamentos, agitação marítima e impactos na agricultura

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 17:06

Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

04 abr 2025 às 17:06
Defesa Civil e meteorologistas alertam para riscos de chuva intensa no ES
Defesa Civil e meteorologistas alertam para riscos de chuva intensa no ES Crédito: Divulgação | Defesa Civil
A Defesa Civil alerta para chuvas intensas na madrugada de sexta-feira (4) para sábado (5) no Espírito Santo, com maior impacto na Região Serrana, Sul e no Caparaó. O volume de precipitação pode chegar a 120 milímetros, equivalente ao esperado para todo o mês de abril. As chuvas começam de forma moderada na tarde de sexta, ganham intensidade durante a madrugada e seguem forte até sábado, com redução prevista a partir de domingo, quando a frente fria se desloca para o sul da Bahia. Após o fenômeno, na segunda-feira (7) as temperaturas devem cair no Estado, mas sem previsão de novas chuvas significativas.
A frente fria avança de forma gradual, com um escalonamento dos alertas ao longo do período. Inicialmente, um alerta de nível alto vigora até as 23h59 desta sexta-feira (4) para a Região Sul do Estado, na divisa com o Rio de Janeiro, onde são esperadas pancadas moderadas, ocasionalmente fortes. Durante a madrugada, as chuvas ganham intensidade e podem acumular grandes volumes em curtos intervalos de tempo, aumentando o risco.
O alerta elevado se estende até domingo, com precipitação intensa também no litoral capixaba, na Grande Vitória e em Guarapari. A partir de segunda-feira (7), a instabilidade se desloca para o norte do Estado, afetando o município de São Mateus e região, antes de seguir para a Bahia.
Chuva esperada para mês de abril pode atingir regiões do ES no fim de semana
Além das chuvas intensas, a Defesa Civil alerta para a forte agitação marítima, com ondas elevadas que podem impactar a população costeira. Produtores rurais também devem ficar atentos, já que as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h, afetando a colheita de café e banana, por exemplo. Pescadores que costumam sair durante a madrugada foram orientados a suspender suas atividades nos próximos dias devido ao risco no mar. Os agentes ainda alertaram que a população que reside em locais com histórico de alagamento procurem outro local para passarem a madrugada de sexta para sábado.
Cidades do Espírito Santo recebem alerta vermelho de chuvas, que indica grande perigo
Cidades do Espírito Santo recebem alerta vermelho de chuvas, que indica grande perigo Crédito: Inmet
Equipes da Defesa Civil já estão em prontidão para atuar em caso de emergência. Duas equipes do Centro de Prevenção de Desastres foram deslocadas para o sul do Estado, para se posicionarem mais próximas das áreas com maior risco de impacto.

Canais de prevenção

A população pode receber informações e alertas por diferentes canais. Pelo SMS, basta enviar uma mensagem com o CEP de interesse para o número 40199 — é possível cadastrar mais de um CEP. Já pelo WhatsApp, o contato é feito enviando um "olá" para o número (61) 2034-4611 e seguindo as instruções automáticas. Outra ferramenta é o Cellbroadcast, que não exige cadastro: mensagens em formato de pop-up serão enviadas diretamente aos celulares conectados às antenas das áreas de risco.
No caso do Cellbroadcast, os alertas são divididos em dois níveis: o severo, que orienta a população a ficar atenta, e o extremo, que requer ação imediata, como sair de casa e se deslocar para um abrigo seguro.

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