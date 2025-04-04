Defesa Civil e meteorologistas alertam para riscos de chuva intensa no ES Crédito: Divulgação | Defesa Civil

A Defesa Civil alerta para chuvas intensas na madrugada de sexta-feira (4) para sábado (5) no Espírito Santo , com maior impacto na Região Serrana, Sul e no Caparaó. O volume de precipitação pode chegar a 120 milímetros, equivalente ao esperado para todo o mês de abril. As chuvas começam de forma moderada na tarde de sexta, ganham intensidade durante a madrugada e seguem forte até sábado, com redução prevista a partir de domingo, quando a frente fria se desloca para o sul da Bahia. Após o fenômeno, na segunda-feira (7) as temperaturas devem cair no Estado, mas sem previsão de novas chuvas significativas.

A frente fria avança de forma gradual, com um escalonamento dos alertas ao longo do período. Inicialmente, um alerta de nível alto vigora até as 23h59 desta sexta-feira (4) para a Região Sul do Estado, na divisa com o Rio de Janeiro, onde são esperadas pancadas moderadas, ocasionalmente fortes. Durante a madrugada, as chuvas ganham intensidade e podem acumular grandes volumes em curtos intervalos de tempo, aumentando o risco.

O alerta elevado se estende até domingo, com precipitação intensa também no litoral capixaba, na Grande Vitória e em Guarapari. A partir de segunda-feira (7), a instabilidade se desloca para o norte do Estado, afetando o município de São Mateus e região, antes de seguir para a Bahia.

Your browser does not support the audio element. Chuva esperada para mês de abril pode atingir regiões do ES no fim de semana

Além das chuvas intensas, a Defesa Civil alerta para a forte agitação marítima, com ondas elevadas que podem impactar a população costeira. Produtores rurais também devem ficar atentos, já que as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h, afetando a colheita de café e banana, por exemplo. Pescadores que costumam sair durante a madrugada foram orientados a suspender suas atividades nos próximos dias devido ao risco no mar. Os agentes ainda alertaram que a população que reside em locais com histórico de alagamento procurem outro local para passarem a madrugada de sexta para sábado.

Cidades do Espírito Santo recebem alerta vermelho de chuvas, que indica grande perigo Crédito: Inmet

Equipes da Defesa Civil já estão em prontidão para atuar em caso de emergência. Duas equipes do Centro de Prevenção de Desastres foram deslocadas para o sul do Estado, para se posicionarem mais próximas das áreas com maior risco de impacto.

Canais de prevenção

A população pode receber informações e alertas por diferentes canais. Pelo SMS, basta enviar uma mensagem com o CEP de interesse para o número 40199 — é possível cadastrar mais de um CEP. Já pelo WhatsApp, o contato é feito enviando um "olá" para o número (61) 2034-4611 e seguindo as instruções automáticas. Outra ferramenta é o Cellbroadcast, que não exige cadastro: mensagens em formato de pop-up serão enviadas diretamente aos celulares conectados às antenas das áreas de risco.