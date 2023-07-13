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Alerta laranja: ES recebe aviso de perigo para ventos fortes

Ventania é decorrente de um ciclone extratropical no Sul do país e, segundo a Marinha do Brasil, os ventos podem chegar aos 74 km/h no litoral capixaba

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 09:59

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 jul 2023 às 09:59
Espírito Santo recebe aviso de perigo para ventos costeiros
ES recebe aviso de perigo para ventos costeiros Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para 21 cidades do Espírito Santo, de perigo para ventos costeiros, válido das 9h30 desta quinta-feira (13) até as 10h da manhã de sexta-feira (14).
Segundo o órgão, pode haver movimentação de dunas de areia sobre construções na orla, com a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas. A maioria das cidades abrangida pelo alerta fica no litoral, mas também há localidades das regiões Sul e Serrana do Estado. 
A ventania decorre de um ciclone extratropical no Sul do país, que afeta a faixa litorânea entre São Paulo e o Espírito Santo. Segundo a Marinha do Brasil, os ventos podem chegar aos 74 km/h.
Cidades em laranja:
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Cariacica
  5. Domingos Martins
  6. Fundão
  7. Guarapari
  8. Ibiraçu
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Linhares
  12. Marataízes
  13. Marechal Floriano
  14. Piúma
  15. Presidente Kennedy
  16. Rio Novo do Sul
  17. Santa Leopoldina
  18. Serra
  19. Viana
  20. Vila Velha
  21. Vitória
Caso necessitem de instruções, o Inmet recomenda que as pessoas procurem a Defesa Civil pelo telefone 199. 

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