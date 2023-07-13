Alerta laranja: ES recebe aviso de perigo para ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para 21 cidades do Espírito Santo, de perigo para ventos costeiros, válido das 9h30 desta quinta-feira (13) até as 10h da manhã de sexta-feira (14).
Segundo o órgão, pode haver movimentação de dunas de areia sobre construções na orla, com a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas. A maioria das cidades abrangida pelo alerta fica no litoral, mas também há localidades das regiões Sul e Serrana do Estado.
A ventania decorre de um ciclone extratropical no Sul do país, que afeta a faixa litorânea entre São Paulo e o Espírito Santo. Segundo a Marinha do Brasil, os ventos podem chegar aos 74 km/h.
Cidades em laranja:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Caso necessitem de instruções, o Inmet recomenda que as pessoas procurem a Defesa Civil pelo telefone 199.