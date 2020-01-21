Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Cidade francesa inaugura praça em homenagem a padre assassinado no ES
Leonel Ximenes

Cidade francesa inaugura praça em homenagem a padre assassinado no ES

Praça Gabriel Maire foi inaugurada na cidade de  Port Lesney, no interior da França, onde o sacerdote nasceu

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

21 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A placa na praça inaugurada no último sábado em Port Lesney Crédito: Foto do leitor
A placa em homenagem a Gabriel Maire afixada num monumento na praça Crédito: Foto do leitor
Foi inaugurada na fria manhã de sábado passado, em Port Lesney, no interior da França a Praça Gabriel Marie, sacerdote assassinado há 30 anos, aos 53 anos de idade, na divisa de Cariacica com Vila Velha. A Igreja Católica do ES esteve representada no ato, na cidade natal do sacerdote francês, pelo padre Manoel David Neto, da Arquidiocese de Vitória. Também participaram da inauguração parentes e amigos do padre Gabriel. 
No solenidade de inauguração da praça, o prefeito de Port Lesney disse ao padre Manoel que, embora não tenha nenhuma crença, se tivesse conhecido padre Gabriel fatalmente seriam amigos, pois têm pensamentos parecidos.

Veja Também

Celebração marca 30 anos da morte de padre Gabriel Maire

Padre Gabriel era conhecido pelas lutas contra o crime organizado no Espírito Santo. Nascido em 1936, se tornou sacerdote em 1963 e em 1980 veio para o ES, onde começou os trabalhos em Porto de Santana, em Cariacica.
Em outubro de 2017, passados 28 anos do assassinato, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo decretou a prescrição do crime. “A Deus cabe a justiça. Lamentamos profundamente que o nosso querido irmão não tenha recebido um tratamento digno de pessoa humana e o caso se encerre dessa forma”, protestou o então arcebispo Dom Luiz Mancilha sobre a impunidade do crime.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

leonel ximenes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados