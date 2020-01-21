Cidade francesa inaugura praça em homenagem a padre assassinado no ES

Foi inaugurada na fria manhã de sábado passado, em Port Lesney, no interior da França a Praça Gabriel Marie, sacerdote assassinado há 30 anos
, aos 53 anos de idade, na divisa de Cariacica com Vila Velha. A Igreja Católica do ES esteve representada no ato, na cidade natal do sacerdote francês, pelo padre Manoel David Neto, da Arquidiocese de Vitória. Também participaram da inauguração parentes e amigos do padre Gabriel.
No solenidade de inauguração da praça, o prefeito de Port Lesney disse ao padre Manoel que, embora não tenha nenhuma crença, se tivesse conhecido padre Gabriel fatalmente seriam amigos, pois têm pensamentos parecidos.
Padre Gabriel era conhecido pelas lutas contra o crime organizado no Espírito Santo. Nascido em 1936, se tornou sacerdote em 1963 e em 1980 veio para o ES, onde começou os trabalhos em Porto de Santana, em Cariacica.
Em outubro de 2017, passados 28 anos do assassinato, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo decretou a prescrição do crime. “A Deus cabe a justiça. Lamentamos profundamente que o nosso querido irmão não tenha recebido um tratamento digno de pessoa humana e o caso se encerre dessa forma”, protestou o então arcebispo Dom Luiz Mancilha sobre a impunidade do crime.