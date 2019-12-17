Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coluna da Fé

Celebração marca 30 anos da morte de padre Gabriel Maire

O arcebispo dom Dario Campos vai presidir a celebração, que acontece no dia 22, na Catedral de Vitória

Públicado em 

17 dez 2019 às 10:35
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Padre Gabriel Maire Crédito: Divulgação
Uma celebração eucarística para marcar a memória dos 30 anos de assassinato do padre Gabriel Felix Roger Maire será celebrada no dia 22 de dezembro,  presidida pelo arcebispo dom Dario Campos, na Catedral de Vitória.
O sacerdote francês foi morto entre Cariacica e Vila Velha, no dia 23 de dezembro de 1989.A celebração contará com a participação de pessoas das comunidades da Arquidiocese de Vitória e de pastorais com quem padre Gabriel trabalhou.
Também haverá a participação de uma delegação de franceses que participam da Igreja na França, entre eles 3 padres além de leigos e leigas, e alguns atuam também na Associação Amigos de Padre Gabriel naquele país.
Para marcar este acontecimento acontece nesta terça (17), às 18h30, uma sessão solene na Assembleia Legislativa;  e nos dias 21 22 e 23 de dezembro, um Tríduo de Oração nas Comunidades de Cariacica.
Já no dia 23, acontece o Momento Celebrativo, às  18h, em Cobi de Cima, Vila Velha, local onde o corpo de padre Gabriel foi deixado pelos assassinos.
A comitiva francesa também está preparando uma vasta programação em janeiro de 2020 para Celebrar a Memória do martírio de padre Gabriel.
Na França, as celebrações contarão com a presença de uma delegação de brasileiros que estão se preparando para representar a Igreja Católica da Arquidiocese de Vitória e todos os demais segmentos de atuação em que o religioso esteve presente.

Curso de capelania

Já estão abertas as inscrições para os cursos de capelania e diaconato que será realizado no espirito santo pela União dos Capelães do Brasil, órgão fundado no Estado há mais de 10 anos. Neste curso, serão estudadas as capelanias hospitalar, prisional e carceraria, escolar, militar, empresarial, fúnebre e institucional. Contato (27) 98837-2073.

Palestra espírita

Neste domingo (22), às 18h30, acontece a palestra espírita com o tema "Então, é Natal", com o expositor Hélio Tinoco. A programação é da Sociedade Espírita Cristã, que fica localizada na Rua José Antônio da Silva, 38, Vera Cruz, Cariacica.

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante
Imagem de destaque
Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: os desafios no trânsito de Vitória e a sincronia dos semáforos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados