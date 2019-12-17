Celebração marca 30 anos da morte de padre Gabriel Maire

Padre Gabriel Maire Crédito: Divulgação

Uma celebração eucarística para marcar a memória dos 30 anos de assassinato do padre Gabriel Felix Roger Maire será celebrada no dia 22 de dezembro, presidida pelo arcebispo dom Dario Campos, na Catedral de Vitória.

O sacerdote francês foi morto entre Cariacica e Vila Velha, no dia 23 de dezembro de 1989.A celebração contará com a participação de pessoas das comunidades da Arquidiocese de Vitória e de pastorais com quem padre Gabriel trabalhou.

Também haverá a participação de uma delegação de franceses que participam da Igreja na França, entre eles 3 padres além de leigos e leigas, e alguns atuam também na Associação Amigos de Padre Gabriel naquele país.

Para marcar este acontecimento acontece nesta terça (17), às 18h30, uma sessão solene na Assembleia Legislativa; e nos dias 21 22 e 23 de dezembro, um Tríduo de Oração nas Comunidades de Cariacica.

Já no dia 23, acontece o Momento Celebrativo, às 18h, em Cobi de Cima, Vila Velha, local onde o corpo de padre Gabriel foi deixado pelos assassinos.

A comitiva francesa também está preparando uma vasta programação em janeiro de 2020 para Celebrar a Memória do martírio de padre Gabriel.

Na França, as celebrações contarão com a presença de uma delegação de brasileiros que estão se preparando para representar a Igreja Católica da Arquidiocese de Vitória e todos os demais segmentos de atuação em que o religioso esteve presente.

Curso de capelania

Já estão abertas as inscrições para os cursos de capelania e diaconato que será realizado no espirito santo pela União dos Capelães do Brasil, órgão fundado no Estado há mais de 10 anos. Neste curso, serão estudadas as capelanias hospitalar, prisional e carceraria, escolar, militar, empresarial, fúnebre e institucional. Contato (27) 98837-2073.

Palestra espírita