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Debaixo d´água

Chuvas alagam e interditam pistas do Aeroporto de Vitória

Com as intensas chuvas na Capital, cinco pistas de taxiamento de aeronaves não podem ser usadas

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 20:53

Públicado em 

22 nov 2019 às 20:53
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Pistas de taxiamento do Aeroporto de Vitória ficaram alagadas com as chuvas Crédito: Foto do leitor
As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo nos últimos dias trouxeram também reflexos para o Aeroporto de Vitória. As taxiways, que são as pistas usadas pelas aeronaves para fazer deslocamentos e manobras, estão alagadas e algumas chegaram a ser interditadas.
Das seis taxiways, cinco estão impedidas de serem utilizadas, segundo a Infraero. Como alternativa, os aviões trafegam pela pista principal como área de manobra.
Comunicados chamados Notam, que são emitidos para alertar pilotos, informam que as taxiways com restrição são: J, L, K, F e D. Elas não podem ser usadas até as 23h59 desta sexta-feira (22), conforme o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Essa data e esse horário podem vir a ser alterados a qualquer momento por meio de outro Notam.

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OPERAÇÃO

Uma fonte informou que, devido à interdição das pistas, o tempo de separação na movimentação de pousos e decolagens foi ampliado. Isso, entretanto, não comprometeu o planejamento dos voos. De acordo com a Infraero, até o momento não há registros de atrasos no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles.
A interdição das taxiways já aconteceu pelo menos em outras duas ocasiões. Em abril e em novembro do ano passado também foi necessário suspender as operações nessas pistas devido às intensas chuvas na Capital.
Pistas de taxiamento do Aeroporto de Vitória ficaram alagadas com as chuvas Crédito: Foto do leitor

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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