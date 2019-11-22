Chuvas alagam e interditam pistas do Aeroporto de Vitória

Pistas de taxiamento do Aeroporto de Vitória ficaram alagadas com as chuvas Crédito: Foto do leitor

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo nos últimos dias trouxeram também reflexos para o Aeroporto de Vitória . As taxiways, que são as pistas usadas pelas aeronaves para fazer deslocamentos e manobras, estão alagadas e algumas chegaram a ser interditadas.

Das seis taxiways, cinco estão impedidas de serem utilizadas, segundo a Infraero. Como alternativa, os aviões trafegam pela pista principal como área de manobra.

Comunicados chamados Notam, que são emitidos para alertar pilotos, informam que as taxiways com restrição são: J, L, K, F e D. Elas não podem ser usadas até as 23h59 desta sexta-feira (22), conforme o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Essa data e esse horário podem vir a ser alterados a qualquer momento por meio de outro Notam.

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OPERAÇÃO

Uma fonte informou que, devido à interdição das pistas, o tempo de separação na movimentação de pousos e decolagens foi ampliado. Isso, entretanto, não comprometeu o planejamento dos voos. De acordo com a Infraero, até o momento não há registros de atrasos no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles.

A interdição das taxiways já aconteceu pelo menos em outras duas ocasiões. Em abril e em novembro do ano passado também foi necessário suspender as operações nessas pistas devido às intensas chuvas na Capital.