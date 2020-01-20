Chuva no ES: "Não se pode conter, mas se pode prevenir", diz leitora

Chuva deixa mortos e município de Iconha fica destruído Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Os leitores se compadeceram pelas vítimas, ao mesmo tempo que cobraram ações do poder público, com obras preventivas que evitem esse tipo de tragédia. Abaixo, alguns comentários selecionados em todas as publicações sobre o temporal ao longo do fim de semana.

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É a cronologia do descaso de um governo (Estados brasileiros) com a tragédia climática... Não se pode conter, mas pode-se prevenir... porém os governantes estão se lixando para o povo num geral. É absurdo, arcaico, ver famílias ainda perdendo uma vida inteira do que se conquistou ou o seu sustento, por conta da NEGLIGÊNCIA DOS GOVERNANTES! ABSURDO! (Débora Trancoso)

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Ano após ano e a história se repete. Não se investe em obras de prevenção, talvez porque isso não dê votos. Inaugurar postos de saúde que não têm médicos ou medicamentos agaria mais votos. (Thiago De Souza Silva)

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Cadê o @exercitooficial para ajudar? (@MaximoMariele)

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Será que este governo não vai mandar máquinas e caminhões para agilizar a vida dos irmãos de Iconha? Não adianta colocar colete da Defesa Civil e falar que vai ajudar, não. Coloquem máquinas e caminhões, contratem empresas em caráter de emergência para ajudá-los. (PlenitudeSerraTur)

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Que as pessoas se conscientizem sobre os alertas da Defesa Civil de deixar suas casas quando notificadas. Todos devem se lembrar da senhora que morreu em Serra Sede pela casa ter desabado, sendo que a Defesa Civil já tinha decretado aquela casa e mesmo assim a senhora continuou residindo lá. (Cleiton Silva)

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Que drama, mas com a forca e a solidariedade do povo capixaba e claro com a infinita misericórdia de Deus terão e receberão seu galardão em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. (Fábio Melado)

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Triste demais, meus amigos, só quem estava aqui para saber o quanto é difícil passar por isso, água sobe e você nem percebe, quando vai ver já tomou conta de tudo. Juntos iremos reconstruir Alfredo Chaves! (Eduardo Oliveira)

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Difícil ver essas cenas, ler relatos e não se emocionar! Quanta tristeza! Oremos por cada família desse lugar! Tudo vai se ajeitar, eu creio! (Cleide da Vitoria)

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