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Fala, leitor!

Chuva no ES: "Não se pode conter, mas se pode prevenir", diz leitora

Nas redes sociais, leitores se solidarizaram com as vítimas do temporal no Sul do Estado , mas também cobraram das autoridades obras que consigam prevenir que tragédias assim continuam se repetindo

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 14:17

Públicado em 

20 jan 2020 às 14:17

Colunista

Chuva deixa mortos e município de Iconha fica destruído Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A tempestade que deixou um rastro de destruição no Sul do Estado, principalmente nos municípios de Iconha e Alfredo Chaves, mobilizaram os leitores nos perfis de A Gazeta nas redes sociais. Durante o fim de semana, a cobertura do jornal trouxe, em tempo real, o horror vivenciado pelos moradores durante o temporal e as imagens da desolação no dia seguinte. Seis pessoas morreram e cinco estão desaparecidas.
Os leitores se compadeceram pelas vítimas, ao mesmo tempo que cobraram ações do poder público, com obras preventivas que evitem esse tipo de tragédia. Abaixo, alguns comentários selecionados em todas as publicações sobre o temporal ao longo do fim de semana.

É a cronologia do descaso de um governo (Estados brasileiros) com a tragédia climática... Não se pode conter, mas pode-se prevenir... porém os governantes estão se lixando para o povo num geral. É absurdo, arcaico, ver famílias ainda perdendo uma vida inteira do que se conquistou ou o seu sustento, por conta da NEGLIGÊNCIA DOS GOVERNANTES! ABSURDO! (Débora Trancoso)
Ano após ano e a história se repete. Não se investe em obras de prevenção, talvez porque isso não dê votos. Inaugurar postos de saúde que não têm médicos ou medicamentos agaria mais votos. (Thiago De Souza Silva)
Cadê o @exercitooficial para ajudar? (@MaximoMariele)
Será que este governo não vai mandar máquinas e caminhões para agilizar a vida dos irmãos de Iconha? Não adianta colocar colete da Defesa Civil e falar que vai ajudar, não. Coloquem máquinas e caminhões, contratem empresas em caráter de emergência para ajudá-los. (PlenitudeSerraTur)
Que as pessoas se conscientizem sobre os alertas da Defesa Civil de deixar suas casas quando notificadas. Todos devem se lembrar da senhora que morreu em Serra Sede pela casa ter desabado, sendo que a Defesa Civil já tinha decretado aquela casa e mesmo assim a senhora continuou residindo lá. (Cleiton Silva)

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Que drama, mas com a forca e a solidariedade do povo capixaba e claro com a infinita misericórdia de Deus terão e receberão seu galardão em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. (Fábio Melado)
Triste demais, meus amigos, só quem estava aqui para saber o quanto é difícil passar por isso, água sobe e você nem percebe, quando vai ver já tomou conta de tudo. Juntos iremos reconstruir Alfredo Chaves! (Eduardo Oliveira)
Difícil ver essas cenas, ler relatos e não se emocionar! Quanta tristeza! Oremos por cada família desse lugar! Tudo vai se ajeitar, eu creio! (Cleide da Vitoria)
Cobrem pra chegar as doações e não ficarem estragando ou estocadas apodrecendo em nenhum galpão por falta de logística na distribuição. Deus abençoe os que sofreram com a falta de planejamento dessa cidade... (Roberta Mara Hygino Schulte)

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