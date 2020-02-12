Chef capixaba fará curso em renomada escola da Suíça

Nossa chef Kamila Zamprogno, que comanda o restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa, embarca nesta semana para a cidade de Montreux, na Suíça. Vai fazer um curso intensivo de gastronomia na renomada escola Swiss Education Academy.
O Cafe Haus é destino certo de grande parte das pessoas que visita Santa Teresa, não só pelo charme da casa, mas também pela qualidade do cardápio, um misto da comida com aconchego, reflexo da colonização italiana, com pratos contemporâneos e bem elaborados, como é o caso da pancetta braseada com arroz negro e purê de pera com especiarias.
DUPLO ANIVERSÁRIO
CLUBE DA MÚSICA EM RITMO DE CARNAVAL
O Clube da Música, grupo de aficionados que se reúne, quinzenalmente, para tocar e cantar no palco do Spirito Jazz, também vai aderir ao Carnaval. Batizado de Folia no Clube, o encontro está agendado para a próxima segunda-feira (17), a partir das 19h30. Irão se apresentar, entre outros, Sylvia Cohen, Decinho Martins, Madu Marino, Tasso Lugon, Sylvia Lis, Luiza Amália , Ronald Carvalho e Ricardo Vieira.
MOQUECA TRIBOLÓGICA
Pós-doutor em Tribologia e Materiais, com doutorado em Nancy, na França, na área, o professor e coordenador do Laboratório de Tribologia, Corrosão e Materiais da Ufes, Cherlio Scandian convida para a 4ª edição da Moqueca Tribológica, um workshop que reúne alunos, técnicos, engenheiros, professores e pesquisadores das maiores universidades do país para discutir assuntos relacionados ao atrito, ao desgaste e à lubrificação de superfícies e materiais. Tais temas abarcam estudos relacionados à área de saúde, contemplando o desgaste ósseo - e se expande para a área de mobilidade – envolvendo o transporte ferroviário e rodoviário. Tais temas são objeto de estudo da Tribologia, que une os campos da engenharia mecânica e de materiais, física e química. O workshop começa hoje (12), às 9h, no Auditório do CT-I, na Ufes e vai até sexta-feira.
STARTUPS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Lynette Feu participa da Construtech esta semana, em São Paulo. Trata-se da maior feira de startups de construção civil do país. "Este ano, em que a economia volta a reaquecer, buscar informações e inovações tecnológicas que têm transformado o setor é uma excelente iniciativa. O Espírito Santo é um berço de oportunidades nesse segmento e o momento para trazer novas tendências aos capixabas é propício", explica a diretora de marketing da Argo Construtora.