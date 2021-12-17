O que é relevante está na CBN Vitória: diversidade de conteúdo marca a programação

Estúdio da CBN Vitória durante a apresentação do programa da manhã Crédito: Ricardo Medeiros

“Um programa de notícias do Espírito Santo”. É dessa forma que a âncora e editora-executiva Fernanda Queiroz define o CBN Vitória, que fica ao vivo por 14 horas e 30 minutos por semana. De segunda à sexta-feira, de 9h30 ao meio-dia, e aos sábados, das 10h ao meio-dia, o programa homônimo à rádio está no ar quando a notícia acontece, além de trazer análises dos comentaristas e entrevistas de tudo que é relevante no noticiário.

Segundo Fernanda, o papel do CBN Vitória é esclarecer e traduzir. "Existe um abismo entre instituições e comunidades. Estamos ali para aproximar e diminuir esse abismo. A CBN é o olho e a voz do cidadão. E eu acho que é o papel também do Jornalismo, que se preocupa com quem fala. Não quero ocupar um espaço, mas ser útil, fazer a diferença. Se colocar no lugar do outro e melhorar a vida da população do Espírito Santo por meio do programa", explica.

Das 15h às 17h, de segunda a sexta, quem comanda 10 horas de programação semanal na CBN Vitória é o jornalista Mário Bonella, com o CBN Cotidiano. A proposta do programa é dar um tom de descontração às tardes, transmitindo notícias de uma forma mais leve e com mais tempo para um aprofundamento nos temas.

"O CBN Cotidiano é um programa de radiojornalismo que se propõe a trazer notícias de uma maneira um pouco mais descontraída. Não é um programa de hard news porque é no meio da tarde, quando dificilmente acontecem notícias que vão mudar com a vida das pessoas. Geralmente, isso é mais pela manhã ou no fim da tarde. É um programa que visa debater temas do cotidiano das pessoas de uma maneira mais leve", explica Bonella.

CONHEÇA OS ÂNCORAS:

Fernanda Queiroz durante edição comemorativa do CBN Vitória. Na ocasião, foi comemorado o aniversário de 25 anos da rádio e também os 470 anos de Vitória. Crédito: Vitor Jubini

Uma vinheta veiculada na programação da Rádio anuncia que "na CBN Vitória, a notícia não para". Assim como descreve o compromisso da rádio que toca notícia, essa vinheta também poderia descrever a editora-executiva e âncora, Fernanda Queiroz. A jornalista entrou na Rede Gazeta em 1993, fez parte da CBN Vitória desde o início. De lá para cá, foi redatora, pauteira, editora, chefe de reportagem e, em 2000, chegou à ancoragem.

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e em Administração pela Universidade Vila Velha (UVV), em 21 anos de trajetória, Fernanda só deixou a apresentação por um período prolongado quando nasceu sua filha, Vitória, poucas horas antes da cobertura da posse dos governos federal e estadual em 2010. Ela não deixa passar uma informação desapercebida e sua paixão pela notícia a faz ler tudo, absorver qualquer letra que passar em sua frente e só para de escutar a 92,5 FM em um único momento do dia: a hora de dormir.

Mário Bonella na edição do CBN Vitória comemorativa dos 25 anos da rádio e dos 470 anos de Vitória no hotel Ilha do Boi Crédito: Vitor Jubini

Quem conhece o apresentador através do Bom dia Espírito Santo nem imagina que foi no rádio que Mário Bonella começou a trilhar seus caminhos na Comunicação. Ainda na escola técnica, ele foi aluno do curso de Radialismo. Já na Ufes, fez Jornalismo. Hoje, ele une sua formação acadêmica para, na prática, fazer seu trabalho acontecer.

Além de apresentador da TV Gazeta e âncora da CBN Vitória, Mário também é repórter de rede da Globo no Espírito Santo. Segundo ele, não se trata de talento - é trabalho. O que rege seu Jornalismo é saber que ele está à serviço do telejornal, e está nas ondas de rádio e TV para prestar um serviço ao cidadão.

INFORMAÇÃO DE QUALIDADE

Desde sua inauguração, em 30 de abril de 1996, a CBN Vitória toca notícia 24 horas por dia, sete dias por semana. São âncoras, noticiaristas, produtores, repórteres, editores, operadores de som e sonoplastas que trabalham para levar a informação mais apurada, com agilidade e qualidade.

24 horas de conteúdo em áudio Um giro pela programação da CBN 01 CBN Primeiras Notícias O despertador da Rádio CBN toca para acordar o Brasil tocando notícia. Frederico Goulart relembra o que foi destaque no dia anterior e prepara o ouvinte para o dia que começa. 5h 02 Jornal da CBN Milton Jung e Cássia Godoy equilibram a conversa séria e o papo descontraído para o ouvinte entender o que acontece no Brasil e no mundo. São reportagens, entrevistas e análises. 6h 03 CBN Vitória No primeiro programa local do dia, o ouvinte é recebido com o "Olá, bom dia!" de Fernanda Queiroz. Tudo o que acontece no Espírito Santo é destaque com entrevistados e comentaristas. 9h30 04 CBN Brasil A tarde é aberta por Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Com bom humor e leveza, as reportagens e análises trazem um panorama da política e economia do Brasil. Além disso, tecnologia, vinhos e comportamento marcam presença no programa. 12h 05 Estúdio CBN Tatiana Vasconcellos e Fernando Andrade comandam o programa "que tem hora para tudo": informar, perguntar, analisar, indignar, lamentar, divertir, dar risadas e cantarolar - tudo isso com o olho na notícia. 14h 06 CBN Cotidiano Mário Bonella discute os temas do cotidiano de forma descontraída, sem esquecer do que acontece em tempo real no território capixaba. 15h 07 Ponto Final CBN Na volta para casa, Rodrigo Bocardi e Carolina Morand abordam tudo o que foi notícia no dia que está terminando, trazendo análises e reflexões importantes. 17h 08 Quatro em Campo É hora de discutir futebol. Mas com equilíbrio, consciência e irreverência. Carlos Eduardo Éboli convida Rafael Marques, Gabriel Dudziak e Raphael Prates para o debate esportivo. 20h 09 CBN Noite Total Momento de fechar o dia com leveza, mesclando notícias factuais com o jornalismo de entretenimento. Tania Morales forma uma roda de conversa com convidados ligados às artes e ao comportamento humano. 21h 10 CBN Madrugada Um dia termina e outro começa. Paulo Galvão apresenta os principais fatos e também traz entrevistas inéditas. Além disso, as histórias mais interessantes do dia anterior completam a madrugada. 00h

Entre sexta-feira e domingo, programas semanais entram na programação. Nas sextas-feiras, o Ponto Final CBN termina mais cedo para, às 18h30, dar lugar ao "Fim de Expediente". Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina abordam as principais notícias da semana de forma descontraída, com o ouvinte sendo o convidado especial.

Fim de Expediente em Vitória, com a participação especial de Nelson Motta Crédito: Cloves Louzada

No sábado, às 9h30, com o educador físico Marcio Atalla no "Bem-estar & Movimento", a conversa é sobre os quatro pilares de um bom estilo de vida: alimentação, sono, controle emocional e atividade física. Já ao meio-dia, Petria Chaves entra no ar com o "Revista CBN", estabelecendo uma conversa mais calma com o ouvinte, dando destaque para assuntos das áreas de saúde, filosofia e bem-estar. O objetivo de construir uma sociedade mais respeitosa e consciente.