Caso Isabela Cassani deixa lições para a luta contra a impunidade

A morte brutal de Isabela deixa algumas lições dolorosas para o Brasil em seu caminho para frear a impunidade, sem dúvida um dos combustíveis da violência e da corrupção. Se não é possível dizer que o Estado foi omisso diante da tragédia, já que a investigação continuou até o último minuto, também não se pode ignorar as pontas soltas que podem ter livrado o culpado - ou os culpados, nunca se saberá - da justa punição.