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Encontro de Lideranças

Casagrande: é cedo para saber se Assembleia vai resistir à Previdência

Governador quer conversar com deputados antes de encaminhar projeto de lei que muda as regras da aposentadoria dos servidores estaduais

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 18:10

Públicado em 

25 out 2019 às 18:10
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que ainda não tem um termômetro de como vai ser a receptividade dos deputados capixabas ao projeto de lei que muda as regras da aposentadoria dos servidores estaduais, que deverá ser encaminhado pelo Executivo nos próximos dias à Assembleia Legislativa. O governador aguarda a promulgação do texto-base da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados para então enviar o projeto local.
Casagrande contou à coluna que, antes mesmo de fechar o texto e enviá-lo à Casa de Leis, pretende conversar com os parlamentares. “Vou convidar todos para discutir a reforma antes de encaminhá-la”, reforçou durante participação no Encontro de Lideranças, promovido pela Rede Gazeta em parceria com os grupos Águia Branca, Cepemar e Unimed Vitória, em Pedra Azul.
Questionado se a resistência pode ser grande, já que na Assembleia vários deputados têm alinhamento a classes do funcionalismo público, o governador preferiu não arriscar um palpite.
"Não sei ainda. A gente precisa conversar porque tem duas matérias. Uma matéria é obrigatória, que é a que eu tenho que colocar pelo menos 14% de alíquota. É a determinação da emenda. A outra é novas idades para novos servidores. A matéria que pode gerar mais debate é a da transição, as outras, na minha avaliação, não têm razão de ter muitas discordâncias"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo (PSB)

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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