Casagrande: é cedo para saber se Assembleia vai resistir à Previdência

"Não sei ainda. A gente precisa conversar porque tem duas matérias. Uma matéria é obrigatória, que é a que eu tenho que colocar pelo menos 14% de alíquota. É a determinação da emenda. A outra é novas idades para novos servidores. A matéria que pode gerar mais debate é a da transição, as outras, na minha avaliação, não têm razão de ter muitas discordâncias"