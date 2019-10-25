Casagrande: é cedo para saber se Assembleia vai resistir à Previdência

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que ainda não tem um termômetro de como vai ser a receptividade dos deputados capixabas ao projeto de lei que muda as regras da aposentadoria dos servidores estaduais, que deverá ser encaminhado pelo Executivo nos próximos dias à Assembleia Legislativa. O governador aguarda a promulgação do texto-base da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados para então enviar o projeto local.
Casagrande contou à coluna que, antes mesmo de fechar o texto e enviá-lo à Casa de Leis, pretende conversar com os parlamentares. “Vou convidar todos para discutir a reforma antes de encaminhá-la”, reforçou durante participação no Encontro de Lideranças, promovido pela Rede Gazeta em parceria com os grupos Águia Branca, Cepemar e Unimed Vitória, em Pedra Azul.
Questionado se a resistência pode ser grande, já que na Assembleia vários deputados têm alinhamento a classes do funcionalismo público, o governador preferiu não arriscar um palpite.
"Não sei ainda. A gente precisa conversar porque tem duas matérias. Uma matéria é obrigatória, que é a que eu tenho que colocar pelo menos 14% de alíquota. É a determinação da emenda. A outra é novas idades para novos servidores. A matéria que pode gerar mais debate é a da transição, as outras, na minha avaliação, não têm razão de ter muitas discordâncias"