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"Pérolas do Deserto"

Pega no Samba canta os Emirados Árabes na avenida; veja vídeo

A agremiação, que está de volta ao Grupo Especial do Carnaval de Vitória, quer impressionar com as riquezas das mil e uma noites

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 11:01

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

01 fev 2024 às 11:01
Para contar a história das "Pérolas do Deserto", enredo que escolheu para 2024, o Pega no Samba leva para a avenida as riquezas dos Emirados Árabes Unidos. A escola, que conquistou o título de campeã do Grupo de Acesso A no último ano, pretende fazer um desfile para continuar na elite do Carnaval de Vitória e, além disso, brigar pelo título. 
Quem explica o que a escola vai levar para a avenida é Eliane Alves, que está na escola há 21 anos, e Matheus Santos, chefe de barracão leve. 
Como o Pega no Samba voltou para o Grupo Especial com o desfile de 2023, de acordo com o regulamento, é a sétima e última escola a desfilar no dia 3 de fevereiro. A agremiação vai contar com três carros alegóricos. 

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