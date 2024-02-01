Pega no Samba canta os Emirados Árabes na avenida; veja vídeo

Para contar a história das "Pérolas do Deserto", enredo que escolheu para 2024, o Pega no Samba leva para a avenida as riquezas dos Emirados Árabes Unidos. A escola, que conquistou o título de campeã do Grupo de Acesso A no último ano, pretende fazer um desfile para continuar na elite do Carnaval de Vitória e, além disso, brigar pelo título.
Quem explica o que a escola vai levar para a avenida é Eliane Alves, que está na escola há 21 anos, e Matheus Santos, chefe de barracão leve.
Como o Pega no Samba voltou para o Grupo Especial com o desfile de 2023, de acordo com o regulamento, é a sétima e última escola a desfilar no dia 3 de fevereiro. A agremiação vai contar com três carros alegóricos.