Pega no Samba canta os Emirados Árabes na avenida; veja vídeo

Quem explica o que a escola vai levar para a avenida é Eliane Alves, que está na escola há 21 anos, e Matheus Santos, chefe de barracão leve.

Como o Pega no Samba voltou para o Grupo Especial com o desfile de 2023, de acordo com o regulamento, é a sétima e última escola a desfilar no dia 3 de fevereiro. A agremiação vai contar com três carros alegóricos.