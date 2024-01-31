Desfile da Piedade conta história da própria comunidade; veja vídeo

A Unidos da Piedade, escola de samba mais antiga do Carnaval de Vitória, vai resgatar a história da comunidade e da escola no Sambão do Povo. A resistência e a força do território da escola serão contados no enredo "Quilombo Piedade" neste sábado (3). A escola de 69 anos, que é o berço do samba capixaba, quer transformar os sonhos da comunidade com mais um título para a agremiação.
Quem explica o enredo da Piedade é a secretária geral Lizia Deboni, de 37 anos, que começou a ter contato com a escola aos 16. Confira no vídeo acima.
A agremiação é a penúltima escola a entrar na avenida no dia 3 de fevereiro. A escola desfila com 1.700 componentes, 22 alas, três alegorias, um pede passagem e um tripé na comissão de frente.