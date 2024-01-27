Piedade canta resistência da comunidade; ouça o samba-enredo

Brilha no olhar a esperança

Punho cerrado, comunidade

Quem tem fé a vitória alcança

De corpo e alma sou Quilombo Piedade



Morro de amor, felicidade

Onde a vida é poesia

Fonte Grande de prazer

Meu lugar de fala, liberdade

Resistência em cada amanhecer

No rosto dessa gente tem história

Que conta a verdade desse chão

Saudade é chama viva na memória

Daqueles que cumpriram a missão



Preta voz que não se cala, é atitude

Negritude na pele de tantos bambas

E ninguém deixa cair, somos herdeiros

Nosso terreiro é morada do samba



Nas águas a energia da mulher

É força, é raça, axé

O canto do anjo negro ecoou

Bateu forte no couro, o pelo arrupiou

O deixa a gira girar ôôô

Mutalambô okê, okê

Desço a ladeira pro meu sonho conquistar

Na Rua Sete, Laroyê



Moro lá na montanha

Bem pertinho do céu

Minha raiz é luta ancestral

A paz de Zambi a nos guiar

Ritmo Forte é Kizomba é persistir

O meu legado não se apagará



Brilha no olhar a esperança

Punho cerrado, comunidade

Quem tem fé a vitória alcança

De corpo e alma sou Quilombo Piedade





