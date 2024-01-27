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Força, raça, axé

Piedade canta resistência da comunidade; ouça o samba-enredo

A escola de samba conhecida como "a mais querida" vai exaltar no Sambão do Povo a própria comunidade
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

27 jan 2024 às 11:57

Publicado em 27 de Janeiro de 2024 às 11:57

Em 2024, a escola de samba Unidos da Piedade quer exaltar no Sambão do Povo a força e a resistência da própria comunidade. Conhecida como "a mais querida", a agremiação da região do centro da Capital traz o enredo "Quilombo Piedade". 
Veja no vídeo acima o samba-enredo da Piedade, a sexta escola a entrar na avenida em 3 de fevereiro, dia em que desfilam as agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. O carnavalesco é Wagner Gonçalves e o presidente da agremiação é Jocelino Junior. 

Confira a letra do samba-enredo

Brilha no olhar a esperança
Punho cerrado, comunidade
Quem tem fé a vitória alcança
De corpo e alma sou Quilombo Piedade

Morro de amor, felicidade
Onde a vida é poesia
Fonte Grande de prazer
Meu lugar de fala, liberdade
Resistência em cada amanhecer
No rosto dessa gente tem história
Que conta a verdade desse chão
Saudade é chama viva na memória
Daqueles que cumpriram a missão

Preta voz que não se cala, é atitude
Negritude na pele de tantos bambas
E ninguém deixa cair, somos herdeiros
Nosso terreiro é morada do samba

Nas águas a energia da mulher
É força, é raça, axé
O canto do anjo negro ecoou
Bateu forte no couro, o pelo arrupiou
O deixa a gira girar ôôô
Mutalambô okê, okê
Desço a ladeira pro meu sonho conquistar
Na Rua Sete, Laroyê

Moro lá na montanha
Bem pertinho do céu
Minha raiz é luta ancestral
A paz de Zambi a nos guiar
Ritmo Forte é Kizomba é persistir 
O meu legado não se apagará 

Brilha no olhar a esperança
Punho cerrado, comunidade
Quem tem fé a vitória alcança
De corpo e alma sou Quilombo Piedade


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