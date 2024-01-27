Piedade canta resistência da comunidade; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Brilha no olhar a esperança
Punho cerrado, comunidade
Quem tem fé a vitória alcança
De corpo e alma sou Quilombo Piedade
Morro de amor, felicidade
Onde a vida é poesia
Fonte Grande de prazer
Meu lugar de fala, liberdade
Resistência em cada amanhecer
No rosto dessa gente tem história
Que conta a verdade desse chão
Saudade é chama viva na memória
Daqueles que cumpriram a missão
Preta voz que não se cala, é atitude
Negritude na pele de tantos bambas
E ninguém deixa cair, somos herdeiros
Nosso terreiro é morada do samba
Nas águas a energia da mulher
É força, é raça, axé
O canto do anjo negro ecoou
Bateu forte no couro, o pelo arrupiou
O deixa a gira girar ôôô
Mutalambô okê, okê
Desço a ladeira pro meu sonho conquistar
Na Rua Sete, Laroyê
Moro lá na montanha
Bem pertinho do céu
Minha raiz é luta ancestral
A paz de Zambi a nos guiar
Ritmo Forte é Kizomba é persistir
O meu legado não se apagará
Brilha no olhar a esperança
Punho cerrado, comunidade
Quem tem fé a vitória alcança
De corpo e alma sou Quilombo Piedade