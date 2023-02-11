"O Samba é uma escola", diz Cesar MC em estreia no Carnaval de Vitória

Cesar MC é nascido e Criado no Morro do Quadro e desfilou pela Chega Mais no Sambão do Povo Crédito: Beatriz Heleodoro

A Gazeta, ele contou que apesar de estar em um local onde o gênero musical é diferente do usual, o "coração faz parte do movimento". O artista capixaba Cesar MC pode encher o coração para repetir a máxima de que a primeira vez é inesquecível. Desfilando pela primeira vez no Carnaval de Vitória, o artista nascido no Morro do Quadro, na capital, deu voz ao samba-enredo da "Chega Mais" , que valoriza a arte, projetos sociais e a força da comunidade local. À reportagem de, ele contou que apesar de estar em um local onde o gênero musical é diferente do usual, o "coração faz parte do movimento".

A "Chega Mais" foi a 5ª escola a desfilar no primeiro dia de Carnaval. Com o enredo "No alto do Morro, no topo do mundo. Dai ao Quadro o que é da Arte", as cores da escola coloriram o Sambão do Povo. Os integrantes cantaram o amor pela comunidade, mas lembraram que é preciso desafiar a opressão.

Confira como foi o Desfile da Chega Mais

"O Hip-hop, mais do que um gênero musical, ele é a mensagem. O Samba no Brasil, antes mesmo de trazermos as influências do hip-hop, já ocupava esse lugar. O Samba é uma escola para qualquer um. Então, em um local que talvez eu fique meio deslocado no gênero musical, meu coração faz parte de todo esse movimento cultural. Para mim é uma honra estar aqui e viver isso."

Cesar MC completou ao reforçar a importância do enredo escolhido pela agremiação.