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Do Morro para a avenida

"O Samba é uma escola", diz Cesar MC em estreia no Carnaval de Vitória

O artista capixaba, cria da comunidade do Morro do Quadro, enfatizou a importância em dar voz à população da região e enalteceu as virtudes não tão vistas nestas regiões
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 fev 2023 às 05:35

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 05:35

Carnaval
Cesar MC é nascido e Criado no Morro do Quadro e desfilou pela Chega Mais no Sambão do Povo Crédito: Beatriz Heleodoro
O artista capixaba Cesar MC pode encher o coração para repetir a máxima de que a primeira vez é inesquecível. Desfilando pela primeira vez no Carnaval de Vitória, o artista nascido no Morro do Quadro, na capital, deu voz ao samba-enredo da "Chega Mais", que valoriza a arte, projetos sociais e a força da comunidade local. À reportagem de A Gazeta, ele contou que apesar de estar em um local onde o gênero musical é diferente do usual, o "coração faz parte do movimento".
A "Chega Mais" foi a 5ª escola a desfilar no primeiro dia de Carnaval. Com o enredo "No alto do Morro, no topo do mundo. Dai ao Quadro o que é da Arte", as cores da escola coloriram o Sambão do Povo. Os integrantes cantaram o amor pela comunidade, mas lembraram que é preciso desafiar a opressão.

Confira como foi o Desfile da Chega Mais

"O Hip-hop, mais do que um gênero musical, ele é a mensagem. O Samba no Brasil, antes mesmo de trazermos as influências do hip-hop, já ocupava esse lugar. O Samba é uma escola para qualquer um. Então, em um local que talvez eu fique meio deslocado no gênero musical, meu coração faz parte de todo esse movimento cultural. Para mim é uma honra estar aqui e viver isso."
Cesar MC completou ao reforçar a importância do enredo escolhido pela agremiação.
"Falar de favela é falar do plural. O que a gente sonha na música é poder dizer e ser ouvido. Trabalhar por algo melhor", afirmou.

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