Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Carnaval
  • Com a passarela iluminada pelos foliões, Novo Império entra na avenida
#GazetaNaFolia

Com a passarela iluminada pelos foliões, Novo Império entra na avenida

Enredo da quinta escola que inicia desfile no Sambão celebra os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 03:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 03:03
Novo Império é a quinta escola a entrar na avenida Crédito: Aline Nunes
Quinta escola a passar pelo Sambão do Povo na noite deste sábado (15), a Novo Império canta o enredo "O Be-a-bá dos Guris: Uma Lição para Todos", criado para celebrar os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Antes de entrar no sambão, a Novo império convocou o público a acender a lanterna dos celulares. Com a passarela iluminada pelos foliões, a escola entrou na avenida.  Também surpreende a comissão de frente, que está usando um escorregador da alegoria para a encenação.
A tradicional bateria da escola, que sempre arranca aplausos da arquibancada, voltou a levantar o público esse ano no Sambão do Povo.
Carro alegórico da Novo Império Crédito: Aline Nunes

Veja Também

Bateria e samba da Boa Vista conquistam arquibancadas e camarotes

Luxo, grandiosidade e um quase acidente no desfile da MUG

Jucutuquara empolga torcida com baú e tem susto com carro alegórico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados