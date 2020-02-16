Com a passarela iluminada pelos foliões, Novo Império entra na avenida

Novo Império é a quinta escola a entrar na avenida Crédito: Aline Nunes

Quinta escola a passar pelo Sambão do Povo na noite deste sábado (15), a Novo Império canta o enredo "O Be-a-bá dos Guris: Uma Lição para Todos", criado para celebrar os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Antes de entrar no sambão, a Novo império convocou o público a acender a lanterna dos celulares. Com a passarela iluminada pelos foliões, a escola entrou na avenida. Também surpreende a comissão de frente, que está usando um escorregador da alegoria para a encenação.

A tradicional bateria da escola, que sempre arranca aplausos da arquibancada, voltou a levantar o público esse ano no Sambão do Povo.