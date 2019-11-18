Carnaval deve receber verba pública? Leitores dão sua opinião

Desfile no Sambão do Povo: escolas já estão fazendo festas para o Carnaval 2020 Crédito: Secundo Rezende

"A proposta é que a prefeitura e os organizadores do evento viabilizem a captação de investimento junto a grandes empresas e marcas consolidadas para custear a realização", escreveu o político. "O financiamento em debate não é concessão, esmola ou favor, é fomento da cultura afro-brasileira, obrigação prevista pela Constituição Federal", opinou o escritor.

Os artigos em que Davi Esmael e Marcos Ramos apresentam os argumentos contrários e favoráveis ao incentivo da prefeitura ao carnaval voltaram a levantar debate entre os leitores, nas nossas redes sociais. Confira alguns comentários:

Carnaval é um dos fortes componentes da cultura do povo brasileiro. E cultura é responsabilidade do poder público. As comunidades que abrigam as agremiações trazem para si uma ocupação saudável, gerando emprego e renda e afastando os jovens das ruas. Quando as pessoas vão compreender que a cultura, incluindo o carnaval, traz diversos benefícios à sociedade, incluindo aí o retorno econômico? (Izaura Tetzner)

★

Carnaval é uma parte importante da cultura brasileira, entretanto o poder público deve apenas estimular, fomentar e apoiar, não financiar, entregar cheques ou assumir atitude paternalista! O carnaval é uma festa linda, que pode ser autossustentável! (Thomaz Tommasi)

★

O lazer é muito importante, mas existem prioridades, como saúde, educação, segurança, encostas . Nesta semana mesmo foi divulgado os nomes de 51 bairros com perigo de deslizamentos. Será que esse dinheiro não seria muito bem-vindo em outro investimento? (Djanira Lopes)

A Secretaria de Cultura existe para apoiar a cultura de um modo geral! Se quiserem questionar as verbas de outras pastas, tudo bem. Mas esse questionamento não tem nada a ver. O carnaval gera emprego tanto na fase pré quanto no dia efetivo da festa, e o Estado/município tem o retorno da verba investida através de publicidade, taxa de ocupação de hotéis e restaurantes, bilheterias e outras mais! Que se lute por maiores verbas para a saúde, educação e saúde, mas a cultura tem que ser estimulada. (Carlos Luiz)

★

O retorno que o carnaval capixaba dá em dinheiro ao município é absurdamente grande! Por isso não é necessário passar esse dinheiro pra outra destinação. (Tatiana Beling)

★

Escola de samba é investimento. Gera empregos, traz visibilidade para a cidade, assim atrai turistas. (Fábio Siqueira do Nascimento)

★

Disso é que muitos se esquecem. Cultura gera empregos também, sem considerar os outros benefícios. (Peterson Ribeiro)

★

Acho que as verbas tinham que ser para a saúde e que o carnaval fosse patrocinado pelos empresários. (Tereza Sorio Correa)

Para que verba pública se as fantasias cada qual paga a sua e os ingressos são vendidos para quem quer assistir? E o retorno que dizem trazer ao Estado é compatível com o que foi investido? Áreas que poderiam ter cortes para que fosse investido em prioridades boa parte critica. Pulam e se divertem em três dias e passam o resto do ano reclamando de falta na educação, saúde e segurança... já que o carnaval é tão importante e traz tanto retorno ao Estado, não deveria acontecer uma vez ao ano. (Gisely De Oliveira Netto Douro)

★

Não podemos confundir as coisas, cada uma em seu devido lugar. O carnaval é cultura, precisa da verba destinada a ela. Como a saúde, educação segurança etc. Por que não fazem uma enquete perguntando sobre gasto desnecessários dos poderes, para se investir mais na saúde, educação etc.? Respeitem quem ama o carnaval e também quem necessite das demais áreas que são deveres do Estado, garantidos na constituição, e que ele não cumpre. (Maria José Candeia)

Veja Também Carnaval 2020: chegou a hora das festas e ensaios nos barracões

Quando as deficiências na saúde, educação e segurança estiverem totalmente resolvidas, o carnaval poderia ter verba pública. Por enquanto, não. A cultura é extremamente importante, porém não é mais urgente do que a saúde e a educação. Isso sem falar na miséria em que muitas famílias vivem por falta de comida. Nenhum pai ou mãe, com um mínimo de responsabilidade e sensatez, vai se preocupar em levar o filho ao cinema ou ao teatro sem antes tentar sanar nas necessidades básicas da sua família. Temos uma hierarquia de necessidades, as básicas ainda não foram devidamente atendidas no nosso país, infelizmente. Em nenhum momento excluí a importância da cultura e do carnaval como expressão da mesma, apenas acho que a aplicação dos recursos públicos deve respeitar prioridades. (Luciene Jannuzzi Aguiar de Paula)

★

A cultura, como a educação, são áreas que necessitam de investimentos, pois contribuem para a melhor formação das pessoas e colaboram para as boas relações entre os indivíduos, melhorando a qualidade de vida, criando perspectivas para o futuro e prevenindo contra a violência e a desestruturação social. (Ramos Vix)

★

Lazer é muito bem-vindo, porém não devemos investir tanto quanto se vinha investindo assim em escolas de samba. Antes das escolas de samba, temos escolas educadoras e hospitais. (Rodrigo Silva)

★

Os benefícios que trazem às comunidades e ao Estado são bem maiores que a verba aplicada. Esse benefício pode ser aplicado em saúde, educação, assistência, saneamento... É só o povo estudar um pouquinho ou parar de repetir o que esses políticos dizem. E esse dinheiro é da cultura, portanto deve sim ser usado nela. (Yvy Mary Jane)

★

Quem está precisando muito de verba são os hospitais. O Hospital Infantil está aí com crianças no chão e sem remédios. Quem gosta de carnaval que gaste do seu bolso. Eu sou contra gastar dinheiro com carnaval. (Evanda Sueli)

★

Se o carnaval é tão importante, gera tanto lucro assim com impostos e faz a economia girar, para onde vai esse dinheiro, sendo que a saúde, a educação e o saneamento básico garantidos por lei continuam precários em todo o Estado? Se ninguém vê esse lucro que os apoiadores dessa festa dizem que gera, é melhor investir o recurso em alguma coisa que realmente faça sentido. O lucro sai praticamente limpo, pois o espaço do desfile, a segurança e as ambulâncias deslocadas para o local é tudo o governo que deixa à disposição deles. Acho que esses gastos já são suficientes. Se é tão vantajoso assim, porque eles não acham nenhum investidor privado? (Eduardo Medeiros)

Veja Também Agências já oferecem pacotes para o Carnaval 2020. Confira opções no ES

As escolas de samba pagam para a prefeitura o aluguel do sambão (60 mil reais), aluguel de ambulâncias, taxas para interditar ruas no entorno, segurança privada dentro do Sambão, manutenção e limpeza do Sambão, montagem de toda a estrutura e sonorização, banheiros químicos etc. O fomento ao carnaval (um milhão e duzentos mil reais) rende a prefeitura um retorno de 13 milhões, ou seja, 10 vezes mais o valor que foi investido. Valor este que a prefeitura investe em outras áreas. (Davidson Miranda)

★

O dinheiro destinado à cultura tem que ser usado na cultura, e o carnaval faz parte. As pessoas não levam em conta que as escolas de samba trabalham o ano todo e produzem empregos nas comunidades (costureiras, serralheiros, marceneiros etc.), sem contar a ação social que elas fazem quando introduzem a garotada no mundo da música. (Santanna Clailton)

★

É difícil esse povo entender que cada área tem sua verba. Cultura, Esporte, Saúde, Educação, Segurança etc. (Jeanice Motta Santanna)