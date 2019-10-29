Carnaval de Vitória: Jeremias Reis será homenageado pela Boa Vista em 2020

O capixaba Jeremias Reis venceu o The Voice Kids 2019 Crédito: Jeane Bahiense/Divulgação

O vencedor do programa global The Voice Kids de 2019, Jeremias Reis, será homenageado pela Boa Vista, a pentacampeã do Carnaval de Vitória, em 2020. A escola de Cariacica vai em busca da sexta estrela com o enredo “O voo da Águia anuncia: A festa é Boa pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia. A música capixaba celebrar!”, que vai prestar homenagem a música, artistas e bandas capixabas que brilham nos palcos. Maurício de Oliveira, Natércia Lopes, Lula de Vitória, Carlos Papel, Amaro Lima e Casaca também estão entre os homenageados. No último domingo (27), Jeremias caiu no samba e ainda mostrou que tem samba no pé no ensaio da escola.

SINDUSCON COMEMORA 85 ANOS

Renato Casagrande, Pedro Guimarães e Paulo Baraona: no aniversário do Sinduscon Crédito: Mônica Zorzanelli

O presidente Paulo Baraona, e o vice-presidente, Aristóteles Passos Costa Neto, receberam o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o governador do ES, Renato Casagrande, e diversas outras autoridades, empresários e parceiros na última sexta-feira (25) para a celebrar os 85 anos do Sinduscon. Na abertura, Baraona falou sobre o pioneirismo da entidade no associativismo capixaba e sobre a força do setor da construção civil em todo o país. “O construbusiness movimenta a economia nacional. Saber ler e interpretar a macroeconomia é fundamental para o posicionamento estratégico da empresa construtora. Se essa indústria produz, outras tantas também são demandadas." Os convidados tiveram a oportunidade de acompanhar a palestra "A Caixa e o desenvolvimento do Espírito Santo", ministrada pelo presidente da Caixa. Nela, Guimarães destacou, entre outros pontos, sobre a modernização das ações e o reforço na governança do banco. Presente no evento, o governador Renato Casagrande, pontuou a expectativa positiva com o desenvolvimento da construção civil.

Mariana, Renato e Renatinho Sandri: no aniversário do Sinduscon Crédito: Mônica Zorzanelli

EXPERIÊNCIA PICPAY

Diogo Roberte vai contar um pouco sobre a sua experiência no desenvolvimento de empresas e produtos no Salão Sabores 2019. O rapaz que é cofundador do PicPay, maior wallet digital do país para contar alguns dos segredos para motivar empreendedores do setor de bares, restaurantes e hotelaria presentes no evento que acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.

ALA FEMININA

A vice-governadora Jaqueline Moraes, a empreendedora Cristhine Samorini e, diretamente do Maranhão, a empresária Nayhara Miranda compõem o painel com o tema “Vendas”, em evento promovido pela ALA Feminina, grupo de mulheres do Cindes Jovem. A ação acontece nesta terça-feira, dia 29, na Findes.

Queridos de RR: Anselmo e Kátia Laranja: em noite de festa na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

CONGRESSO MÉDICO

Gláucia Duarte está às voltas com os preparativos para sua participação no XIV Congresso de Dermatologia ABD, que acontece entre os dias 7 e 9 de novembro, no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte. A médica pós-graduada em medicina estética e dermatologia vai comandar painel sobre toxina botulínica.

CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR

Com foco no equilíbrio estético e funcional, visando a harmonia da face através da integração das técnicas mais modernas da Odontologia, a dentista Cicilia Carvalho inaugura sua nova clínica multidisciplinar com coquetel de Jana Tannure e projeto da arquiteta Juliana Lorenção, nesta quinta-feira, 31, a partir das 19h, na Praia da Costa.

Festa. Francini e Paulo Sepulcri: na noite em prol da Apae. Crédito: Mônica Zorzanelli

SALÃO DO IMÓVEL

Os empresários André Pretti, Renan Machado, Thiago Sirtoli e Livia Giacomin vão estar no Salão do Imóvel Ademi com o lançamento de empreendimento em Jardim da Penha. O evento acontece neste final de semana, entre os dias 1º e 3 de novembro, no Clube dos Oficiais.

NOVIDADE NO TURISMO

O cirurgião plástico Ariosto Santos é o mais novo Embaixador do Turismo Capixaba. O médico vai ajudar a divulgar as belezas do Espírito Santo pelos países onde passa. Para selar a parceria, uma confraternização para convidados será realizada nesta terça-feira, dia 29, na Cervejaria Fratelli Reggiani, Vitória.

Palestra: Flávia da Veiga, Alessandro Dadalto e Gisélia Freitas: "Felicidade no Universo Corporativo" em debate Crédito: Débora Benaim

ENCONTRO LITERÁRIO

O jornalista e cronista Jace Theodoro participa do encontro literário Uma Noite Ímpar lendo poemas de Sérgio Blank. Na ocasião será lançada a quarta edição do livro "Os Dias Ímpares", pela Editora Cousa. O evento acontece na terça-feira, 5 de novembro, às 19 horas, na Cafeteria e Livraria Jalan Jalan da Praia do Canto.

Perla Gomes, Fabiane Alves e Rodrigo Gomes: em inauguração de spa em Vila Velha Crédito: Monica Zorzanelli

MUDANÇAS NAS REGRAS

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou uma consulta pública para alterar as regras da chamada geração de energia distribuída. As mudanças propostas podem interferir nos investimentos em energia solar, mas a proposta ainda pode sofrer alterações. O prazo para sugestão de mudanças vai até 30 de novembro. O Diretor da Solvix energia fotovoltaica e especialista no assunto, Washington Costa, não vê a medida como positiva, pois vai na contramão de um dos assuntos mais discutidos do momento, a sustentabilidade e proteção ao planeta. “A medida não deve ser considerada sustentável, visto não incentiva a adesão da energia limpa, como a solar, pelos consumidores”, disse.