Cariacica tem a segunda pior marca de homicídios no ano

O prefeito Juninho entrega a Moro, em Brasília, um estudo sobre a situação da segurança em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica/Arquivo

Às vésperas da chegada do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança), Cariacica já registra a segunda pior marca de homicídios de 2019, em outubro, com 15 ocorrências. O mês, que ainda nem acabou, só perde para abril, quando aconteceram 24 assassinatos.

Desde agosto os registros de homicídios têm crescido em Cariacica. Em julho foram oito. Já em agosto, nove. Setembro teve a marca de 10 e, outubro, está com 15.

No acumulado do ano, até o mês de outubro, Cariacica tem 122 homicídios; no mesmo período do ano passado, ocorreram 132. Lembrando que ainda faltam quatro dias para o término do mês. Portanto, o número de homicídios em outubro/2019 ainda pode aumentar.

Em outubro do ano passado, aconteceram nove homicídios na cidade. Os 15 que ocorreram até agora, em 2019, já representam um aumento de 66,67% em relação ao mesmo período de 2018.

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