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Leonel Ximenes

Cariacica tem a segunda pior marca de homicídios no ano

Ministro Sérgio Moro visita amanhã (29) a cidade, que tem registro de 15 assassinatos neste mês

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 11:12

Públicado em 

28 out 2019 às 11:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prefeito Juninho entrega a Moro, em Brasília, um estudo sobre a situação da segurança em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica/Arquivo
Às vésperas da chegada do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança),  Cariacica  já registra a  segunda pior marca de homicídios de 2019, em outubro, com 15 ocorrências. O mês, que ainda nem acabou, só perde para abril, quando aconteceram 24 assassinatos.

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Desde agosto os registros  de homicídios têm crescido em Cariacica. Em julho foram oito. Já em agosto, nove. Setembro teve a marca de 10 e, outubro, está com 15.
No acumulado do ano, até o mês de outubro, Cariacica tem 122 homicídios; no mesmo período do ano passado, ocorreram 132. Lembrando que ainda faltam quatro dias para o término do mês. Portanto, o número de homicídios em outubro/2019 ainda pode aumentar.
Em outubro do ano passado, aconteceram nove homicídios na cidade. Os 15 que ocorreram até agora, em 2019, já representam um aumento de 66,67% em relação ao mesmo período de 2018.
Setembro e outubro são os meses de atuação da Força Nacional no patrulhamento de Cariacica. E em outubro também houve registro de uma confusão envolvendo militares da Força durante um show em Vitória.

A VISITA

Nesta terça-feira (29), Moro vai assistir a uma apresentação sobre o Programa Estado Presente, programa do governo do ES para a área da Segurança. O ministro também vai acompanhar, em Cariacica, o andamento do projeto-piloto "Em frente, Brasil".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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