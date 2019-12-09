Capixaba assina o bolo da festa de Zoe, filha de Sabrina Sato

A capixaba Núbia Moraes, de São Mateus, assinou o bolo da festa milionária do primeiro aniversário de Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, neste domingo (7), no Nacional Club, espaço nobre de São Paulo. O tema do aniversário foi o desenho animado "Ursinhos Carinhosos". "Em parceria com a @luchocolates (cake designer de São Paulo), nós fizemos os bolos lindos de 1 ano da Zoe, a princesa da @sabrinasato. E esse bolo esculpido de ursinho carinhoso recheado de brigadeiro ficou muito fofo", disse Núbia, em suas redes sociais.