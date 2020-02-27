Cantor lírico e intérprete da Piedade vai abrir a Campanha da Fraternidade

Danilo Cezar, o cantor lírico que interpretou o enredo Francisco’s da escola de samba Unidos da Piedade
neste ano, estará presente na abertura da Campanha da Fraternidade, promovida pela Igreja Católica. Ele irá cantar a Oração de São Francisco no primeiro ato, realizado no Viaduto Caramuru, no Centro de Vitória, após oração voltada ao Morro da Piedade
e a todos os moradores de morros e periferias da Grande Vitória.
A abertura da Campanha da Fraternidade 2020 no Espírito Santo começa neste domingo, às 15h, na Catedral Metropolitana, e será dividida em seis atos com paradas no Viaduto Caramuru, escadaria do Posto de Saúde do Centro, escadaria do Palácio Anchieta, Praça Oito, Praça Costa Pereira e, por fim, a Praça Getúlio Vargas.
O 3º ato, na escadaria do Palácio Anchieta, é um dos momentos de maior expectativa da celebração. Uma cruz de madeira será erguida do alto da escadaria, acima de uma faixa preta de 25 metros, pintada em branco com nomes de vítimas da violência no Estado.
O tema da campanha neste ano é “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”. “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34) é o lema da campanha baseado na passagem bíblica da clássica parábola do Bom Samaritano.