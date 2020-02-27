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Leonel Ximenes

Cantor lírico e intérprete da Piedade vai abrir a Campanha da Fraternidade

Danilo Cezar, que interpretou o enredo Francisco’s no Sambão do Povo, vai cantar a Oração de São Francisco no primeiro ato da celebração, neste domingo

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 18:28

Públicado em 

27 fev 2020 às 18:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Danilo Cezar é cantor lírico desde os 13 anos de idade e intérprete da Unidos da Piedade desde 2019 Crédito: Foto do leitor
Danilo Cezar, o cantor lírico que interpretou o enredo Francisco’s da escola de samba Unidos da Piedade neste ano, estará presente na abertura da Campanha da Fraternidade, promovida pela Igreja Católica. Ele irá cantar a Oração de São Francisco no primeiro ato, realizado no Viaduto Caramuru, no Centro de Vitória, após oração voltada ao Morro da Piedade e a todos os moradores de morros e periferias da Grande Vitória.
A abertura da Campanha da Fraternidade 2020 no Espírito Santo começa neste domingo, às 15h, na Catedral Metropolitana, e será dividida em seis atos com paradas no Viaduto Caramuru, escadaria do Posto de Saúde do Centro, escadaria do Palácio Anchieta, Praça Oito, Praça Costa Pereira e, por fim, a Praça Getúlio Vargas.

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O 3º ato, na escadaria do Palácio Anchieta, é um dos momentos de maior expectativa da celebração. Uma cruz de madeira será erguida do alto da escadaria, acima de uma faixa preta de 25 metros, pintada em branco com nomes de vítimas da violência no Estado.
Entre essas vítimas, serão lembradas pessoas de periferia, detentos e os mais de 200 mortos na greve da Polícia Militar em fevereiro de 2017, que durou 22 dias. Parte desses crimes não foram esclarecidos até hoje.

TEMA E LEMA DA CAMPANHA

O tema da campanha neste ano é “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”. “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34) é o lema da campanha baseado na passagem bíblica da clássica parábola do Bom Samaritano.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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