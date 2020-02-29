Cantor gospel Chris Durán lança música "Rei dos reis"

Chris Durán, cantor de música gospel Crédito: Lucas Santos/Divulgação

Deixar uma carreira promissora no cenário pop internacional para se dedicar exclusivamente a Deus... Atitude de coragem e, sobretudo fé, que o cantor francês Chris Durán tomou em 2001 ao se converter ao Crstianismo. As mudanças não pararam por aí. Deixou o seu país natal e se tornou um dos grandes nomes do gospel no Brasil.

O cantor apresenta sua nova música e clipe: "Rei dos Reis" (MK Music), que já está disponível em single nas plataformas digitais e clipe no YouTube. A canção é uma linda e emocionante versão de "King of Kings", da Hillsong.

"Quando me deparei com esta música, esta ministração fui profundamente tocado e senti um grande desejo de gravar e cantar também em português. Ela é muito significativa, pois expressa uma adoração sincera ao nosso Deus, quando declaramos que ele é o Rei dos reis. Não há outro, não tem para onde o homem correr, onde mais procurar solução, salvação... Esta música é uma grande declaração de amor ao Senhor, onde reconhecemos Sua soberania e reafirmamos nosso compromisso de serví-Lo e adorá-Lo eternamente", compartilha o cantor, que ultrapassou 16 anos de carreira no gospel.

"Através desta canção, convidamos a todos que se prostrem diante dEle em louvor e adoração", deseja Chris Durán, que também é pastor e líder do ministério OWC (Online Word Church).

Retiro de presbíteros

Na próxima segunda-feira (02), os presbíteros da Diocese de Colatina irão participar de seu retiro anual. O momento acontecerá no Instituto Espírito Santo de Inovação Social (Iesis), em Ibiraçu, e terá como assessor o bispo auxiliar de Curitiba (PR), dom Amilton Manoel da Silva.