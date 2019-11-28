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Leonel Ximenes

Cadela da PRF-ES que morreu de ataque cardíaco terá cremação especial

Lua,  que não resistiu ao barulho dos fogos após a vitória do Flamengo sobre o River, terá suas cinzas depositadas numa urna personalizada

Públicado em 

28 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A cadela farejadora Lua estava atuando na PRF-ES desde 2016 Crédito: PRF/ES
A  cadela farejadora Lua, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo, que morreu no sábado (23) de parada cardíaca por causa dos fogos de artifício soltos após a vitória do Flamengo sobre o River Plate, será cremada nesta quinta-feira (28) numa cerimônia especial.
Lua teve direito a uma cremação individualizada no Céu de Patas, crematório localizado em Alphaville, na Serra. O dono do crematório depositou as cinzas numa urna personalizada, com o símbolo da PRF, o nome da cadela e um busto em miniatura dela, que será entregue ao comando da PRF no Estado.
Wesley Bastos de Souza prometeu dar o mesmo tratamento especial, sem custo algum,   aos cachorros que exercem atividade policial que forem enviados para serem cremados na sua empresa. “Esses animais animais merecem uma despedida e destinação dignas pelos relevantes serviços prestados à sociedade”, diz Souza.
A PRF informou que o último trabalho de Lua foi auxiliando na apreensão de 10 kg de pasta-base de cocaína na BR 101, na Serra, que resultou na prisão de um homem, no dia 29 de outubro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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