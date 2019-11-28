Cadela da PRF-ES que morreu de ataque cardíaco terá cremação especial

A cadela farejadora Lua estava atuando na PRF-ES desde 2016 Crédito: PRF/ES

A cadela farejadora Lua, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo, que morreu no sábado (23) de parada cardíaca por causa dos fogos de artifício soltos após a vitória do Flamengo sobre o River Plate, será cremada nesta quinta-feira (28) numa cerimônia especial.

Lua teve direito a uma cremação individualizada no Céu de Patas, crematório localizado em Alphaville, na Serra. O dono do crematório depositou as cinzas numa urna personalizada, com o símbolo da PRF, o nome da cadela e um busto em miniatura dela, que será entregue ao comando da PRF no Estado.

Wesley Bastos de Souza prometeu dar o mesmo tratamento especial, sem custo algum, aos cachorros que exercem atividade policial que forem enviados para serem cremados na sua empresa. “Esses animais animais merecem uma despedida e destinação dignas pelos relevantes serviços prestados à sociedade”, diz Souza.