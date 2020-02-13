"Cada um passa férias onde quiser", leitor responde a Paulo Guedes

Paulo Guedes, ministro da Economia Crédito: Sérgio Lima/Poder 360

"Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Vamos importar menos, fazer substituição de importações, turismo. [Era] todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada", declarou.

Nesta quarta-feira, o dólar atingiu R$ 4,35, novo recorde nominal. Foi o quinto pregão seguido de alta. Em 2020, a moeda acumula valorização de 8,4% ante o real.

Em discurso Seminário de Abertura do Ano Legislativo da Revista Voto, o ministro prosseguiu sugerindo que as pessoas façam turismo no Brasil e inclui o Espírito Santo na lista. "Vai passear em Foz do Iguaçu, vai passear no Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para Cachoeiro do Itapemirim conhecer onde Roberto Carlos nasceu. Vai passear, conhecer o Brasil", afirmou.

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As declarações ganharam repercussão imediata nas redes sociais. Confira alguns comentários de leitores de A Gazeta.

Antes de a empregada ir à Disney, ela comprava picanha no açougue do seu Raimundo, ia ao salão da Clara e adquiria frutas na quitanda do seu Lourival. A doméstica fez a roda da economia girar. E o Guedes, quando fará? (Fred Azevedo e Silva)

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Nasci em Cachoeiro e recomendo visitar lá, sim. Tem igrejas lindas, com vitrais que não se vê em qualquer lugar. Amo minha terra natal. Mas aconselho ir no inverno, porque no verão é muito quente. (Manoela Bellonia Cardoso)

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Pois é, com dólar alto exporta-se mais, mas continua sendo somente commodities. Quinhentos anos de história e aqui ainda não se faz nem um brinquedo de plástico que é exportado, temos um dos maiores países do mundo e não há indústria nacional exportadora de bens acabados. Ah, tem a Embraer, mas por uma questão de mercado logo, logo se findará com a fusão com a americana Boeing! (Fabiano De Martin)

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Vamos valorizar o nosso país que está cheio de lugar lindo e parar de olhar para os vizinhos. (Luciana Veloso)

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Concordo que nós temos que curtir nosso Brasil, mas não precisa humilhar ninguém. Empregada doméstica pode passear também. (Ivani Lima da Silva)

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O Espírito Santo é lindo! Trabalhamos para irmos aonde sonhamos! Qual é o problema? (Aparecida Soares)

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Errado é quem discute, nunca vi um rico ficar contente com pobre frequentando o mesmo ambiente. (Renato Freitas)

Não é nada engraçado, com preconceito ainda afirmou que dólar baixo causa uma festa e até empregada doméstica estava indo para a Disney. O que elas têm de pior do que qualquer um? Turismo nacional para ser roubado? (Júnior Coelho)

É verdade, os pobres têm que conhecer o básico e o melhor temos que deixar para os ricos. (Maycon Gonçalves)

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Será que nós, pobres, só temos o direito de conhecer apenas Aparecida do Norte? Nada contra, amo esta cidade! (Tereza Lipaus)

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O Brasil tem tantos lugares lindos e grande parte dos brasileiros nem conhece. (Mavie Silva de Souza)

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Pois é. Em vez de ir para Nova York vamos para São Pedro da Aldeia ver a estátua da Havan... (Morena Sassá)

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Isso mesmo. Eles comem a carne e a gente fica aqui brigando pelo osso que eles jogam no chão, feito cachorros, uns latindo o nome do Bozo e outros latindo o nome do Lula. (Edmar Carvalho Gomes)

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Propaganda gratuita em rede nacional para nossa Capital Secreta! Parabéns, ministro. (Denis Peres)

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Ele fez de deboche, porque sabe que a cidade foi destruída com a chuva! (Waldir Pires Bittencourt)

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Vem rápido! Senão a água do rio seca, aí acabou cartão postal de Caxu! (Evaldo Dias Sartori)

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Qual o problema de empregada doméstica ir à Disney? Pelo menos elas vão com o dinheiro do trabalho delas, pois o Guedes viaja à custa do dinheiro público, que é nosso. (Erondina Gomes)

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Eu acho que cada um vai passar férias onde quiser. (Leoni Gabrecht)

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Pelo menos ele lembrou do Espírito Santo. (Max Tadeu Cruz)

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Se o próprio Roberto Carlos não está interessado na terra dele, imagina eu! (Gabriel Faier)

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Ele já veio a Cachoeiro de Itapemirim? Já passei diversas vezes em frente à casa do artista que todos chamam de rei e não vi nada demais. (Whesdras Sms)

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