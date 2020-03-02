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Contaminação

XP adota medidas após empregado ser diagnosticado com coronavírus

Funcionário da corretora de valores é o segundo brasileiro infectado com a doença. Empresa afirma que nem outro colaborador apresentou sintomas

Publicado em 02 de Março de 2020 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 09:35
Data: 02/03/2020 - XP Investimentos adota medidas para prevenir disseminação do coronavírus Crédito: XP Investimentos/Divulgação
O segundo paciente confirmado de coronavírus no Brasil é um funcionário da XP, maior corretora do país e que, recentemente, fez sua abertura de capital na Nasdaq, em Nova York. A XP confirmou que o funcionário foi diagnosticado no sábado (29). Em nota, a empresa diz que adotou medidas preventivas.
A companhia afirmou que todos os colaboradores que tiveram contato próximo com o profissional estão sendo acompanhados e orientados por médicos especialistas e que nenhum deles apresentou qualquer sintoma da doença por enquanto. O funcionário, segundo a empresa, está em casa, passa bem e também não apresenta sintomas.

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Além disso, a XP também está recomendando aos funcionários que estiveram em algum país da chamada zona de risco - países que apresentam um número crescente de contágio e mortes, como é o caso da Itáli - nas duas últimas semanas, que trabalhem de casa por pelo menos 14 dias.
A empresa afirmou que atua em total colaboração com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. "A XP não medirá esforços para garantir o melhor e mais seguro ambiente de trabalho para cada um dos nossos colaboradores", afirmou a companhia, em nota.
Ainda segundo a XP, o fato não acarretará em nenhum impacto para os clientes e parceiros das empresas da companhia e afirmou que todas as operações prosseguem normalmente.

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