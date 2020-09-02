Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Witzel reitera inocência e diz que respeita decisão do STJ sobre afastamento
Fora por 180 dias

Witzel reitera inocência e diz que respeita decisão do STJ sobre afastamento

O político desejou ao governador interino, Cláudio Castro (PSC), seu vice, 'serenidade para conduzir os trabalhos que iniciamos juntos'

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 19:37
Pronunciamento do Governador Wilson Witzel
Pronunciamento do Governador Wilson Witzel Crédito: Carlos Magno
Wilson Witzel (PSC) afirmou que respeita a decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que confirmou sue afastamento do Governo do Rio de Janeiro por seis meses nesta quarta-feira (2), mas reiterou que "jamais cometi atos ilícitos".
"Respeito a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Compreendo a conduta dos magistrados diante da gravidade dos fatos apresentados. Mas, reafirmo que jamais cometi atos ilícitos", escreveu Witzel em rede social.
"Não recebi qualquer valor desviado dos cofres públicos, o que foi comprovado na busca e apreensão. Continuarei trabalhando na minha defesa para demonstrar a verdade e tenho plena confiança em um julgamento justo", acrescentou.
Witzel desejou ao governador interino, Cláudio Castro (PSC), seu vice, "serenidade para conduzir os trabalhos que iniciamos juntos e que possibilitaram devolver ao povo fluminense a segurança nas ruas e, com isso, a esperança em um futuro melhor".
Na última sexta-feira (28), Gonçalves retirou o chefe do Executivo fluminense do cargo.

Veja Também

STJ forma maioria para manter Witzel afastado do Governo do Rio

Witzel recorre ao STF contra decisão que o afastou do cargo de governador do RJ

A corte especial do STJ é composta pelos 15 magistrados mais antigos do tribunal --o afastamento de Witzel dependia de maioria qualificada (dois terços).
Com a decisão, Castro, que também é investigado e tem se aproximado da família do presidente Jair Bolsonaro, inimiga de Witzel, seguirá no comando do Rio de Janeiro.
O despacho da sexta atendeu a pedido da PGR, que denunciou Witzel e outras oito pessoas, incluindo a primeira-dama Helena Witzel. A Procuradoria também havia pedido a prisão do governador, mas Gonçalves negou.
O recebimento da denúncia e a abertura de ação penal ainda não têm data para serem discutidas.
A PGR acusa Witzel de ter recebido R$ 554,2 mil em propina por intermédio do escritório de sua mulher.
Do montante, R$ 274,2 mil teriam sido repassados pelo empresário Mário Peixoto, que tem contratos com o Executivo do Rio de Janeiro.
Os outros R$ 280 mil, segundo a Procuradoria, foram pagos pelo Hospital Jardim Amália, que pertence à família de Gothardo Lopes Netto, médico e ex-prefeito de Volta Redonda.

Veja Também

Delator afirma que Witzel tinha cota de 20% da propina arrecadada na Saúde

Entenda as acusações contra Lucas Tristão, braço direito de Witzel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados