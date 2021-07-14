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Início de testes

WhatsApp ensaia liberar acesso em até quatro dispositivos ao mesmo tempo

Atualmente, o acesso só pode ser feito por dois aparelhos simultaneamente, como computador e tablet, além do celular; recurso será liberar para um número limitado de usuários

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 18:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jul 2021 às 18:15
WhatsApp anunciou nova política de privacidade de dados
WhatsApp anunciou nova política de privacidade de dados Crédito: HeikoAL/ Pixabay
O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (14) o início dos testes de uma nova função que permite ao usuário acessar o aplicativo por meio de quatro dispositivos ao mesmo tempo.
Atualmente, o acesso só pode ser feito por dois aparelhos simultaneamente, como computador e tablet, além do celular.
A empresa disse que, a princípio, vai liberar o recurso para um número limitado de usuários no mundo e ainda não tem previsão de data para o público geral.
A função pode ser útil para quem usa muitas telas no trabalho.
A empresa disse que a funcionalidade é segura e usa criptografia ao sincronizar os dados. Além da leitura do QR code, o aplicativo vai pedir a autenticação biométrica para acessar outro dispositivo.

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