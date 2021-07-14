WhatsApp ensaia liberar acesso em até quatro dispositivos ao mesmo tempo

WhatsApp anunciou nova política de privacidade de dados Crédito: HeikoAL/ Pixabay

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (14) o início dos testes de uma nova função que permite ao usuário acessar o aplicativo por meio de quatro dispositivos ao mesmo tempo.

Atualmente, o acesso só pode ser feito por dois aparelhos simultaneamente, como computador e tablet, além do celular.

A empresa disse que, a princípio, vai liberar o recurso para um número limitado de usuários no mundo e ainda não tem previsão de data para o público geral.

A função pode ser útil para quem usa muitas telas no trabalho.