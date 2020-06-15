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Multa de R$ 2 mil

Weintraub será notificado por Ibaneis por não usar máscara e pode ser multado

O Código Penal também prevê detenção de um mês a um ano, e multa, para quem infringir determinação do poder público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 11:28

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 11:28

Abraham Weintraub
Abraham Weintraub Crédito: Marcos Correa/PR
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, vai notificar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por desobedecer ao decreto que determina o uso obrigatório de máscaras em vias públicas de Brasília.
Ele pode ser multado em R$ 2 mil por desobedecer as determinações da lei.
O Código Penal também prevê detenção de um mês a um ano, e multa, para quem infringir determinação do poder público "destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa".
No domingo (14), Weintraub quebrou abertamente as regras ao comparecer a um protesto em Brasília organizado por apoiadores de Jair Bolsonaro.
Além de andar sem máscara, ele gerou aglomerações e conversou com as pessoas de forma próxima, contrariando orientações consensuais de distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus.

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Em maio, Ibaneis Rocha baixou um decreto determinando que moradores do Distrito Federal que não usarem máscaras serão multados.
O uso é obrigatório em todas as vias e espaços públicos, transportes públicos coletivos, estabelecimentos comerciais, industriais e espaços de prestação de serviço.
As máscaras são consideradas essenciais para evitar o contágio elo novo coronavírus.
Na manifestação de domingo, Weintraub foi questionado sobre impostos pagos para "funcionários corruptos". "Eu já falei a minha opinião, o que eu faria com vagabundo", respondeu ele.
Na reunião ministerial de 22 de abri, Weintraub afirmou que, por ele, "botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF".
Por causa da declaração, ele passou a ser investigado no inquérito que apura disseminação de fake news e ataques aos ministros da corte.

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