Weintraub será notificado por Ibaneis por não usar máscara e pode ser multado

Abraham Weintraub Crédito: Marcos Correa/PR

O governador do Distrito Federal , Ibaneis Rocha, vai notificar o ministro da Educação, Abraham Weintraub , por desobedecer ao decreto que determina o uso obrigatório de máscaras em vias públicas de Brasília

Ele pode ser multado em R$ 2 mil por desobedecer as determinações da lei.

O Código Penal também prevê detenção de um mês a um ano, e multa, para quem infringir determinação do poder público "destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa".

Além de andar sem máscara, ele gerou aglomerações e conversou com as pessoas de forma próxima, contrariando orientações consensuais de distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus

Em maio, Ibaneis Rocha baixou um decreto determinando que moradores do Distrito Federal que não usarem máscaras serão multados.

O uso é obrigatório em todas as vias e espaços públicos, transportes públicos coletivos, estabelecimentos comerciais, industriais e espaços de prestação de serviço.

As máscaras são consideradas essenciais para evitar o contágio elo novo coronavírus.

Na manifestação de domingo, Weintraub foi questionado sobre impostos pagos para "funcionários corruptos". "Eu já falei a minha opinião, o que eu faria com vagabundo", respondeu ele.

Na reunião ministerial de 22 de abri, Weintraub afirmou que, por ele, "botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF".