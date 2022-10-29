Votação para o 2° turno começa na Nova Zelândia

Edifício onde fica a Embaixada do Brasil em Wellington, na Nova Zelândia Crédito: Reprodução/Google Street View

A eleição brasileira teve início oficialmente às 16h deste sábado, horário de Brasília. Brasileiros que moram em Wellington, capital da Nova Zelândia, já podem votar.

No Brasil, a eleição acontece das 8h às 17h. No exterior, o processo transcorre da mesma forma, mas seguindo o horário local. Em Wellington, portanto, as urnas devem ser encerradas à 1h.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que coordena a votação no exterior, na capital neozelandesa são 2.951 eleitores, distribuídos em 4 seções eleitorais.