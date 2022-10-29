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Eleições 2022

Votação para o 2° turno começa na Nova Zelândia

Cerca de 2,9 mil brasileiros que moram em Wellington, capital do país, poderão ir às urnas

Publicado em 

29 out 2022 às 17:09

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 17:09

Edifício onde fica a Embaixada do Brasil em Wellington, na Nova Zelândia
Edifício onde fica a Embaixada do Brasil em Wellington, na Nova Zelândia Crédito: Reprodução/Google Street View
A eleição brasileira teve início oficialmente às 16h deste sábado, horário de Brasília. Brasileiros que moram em Wellington, capital da Nova Zelândia, já podem votar.
No Brasil, a eleição acontece das 8h às 17h. No exterior, o processo transcorre da mesma forma, mas seguindo o horário local. Em Wellington, portanto, as urnas devem ser encerradas à 1h.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que coordena a votação no exterior, na capital neozelandesa são 2.951 eleitores, distribuídos em 4 seções eleitorais.
Os resultados dos votos fora do país são enviados ao Tribunal Superior Eleitoral e contabilizados apenas após o encerramento da votação no Brasil, às 17h de domingo.

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