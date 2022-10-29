Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Simone Tebet diz que PT e MDB têm 'DR' para resolver
Eleições 2022

Simone Tebet diz que PT e MDB têm 'DR' para resolver

Senadora liderou ato de campanha a favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e comentou ataques de Lula a Temer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 out 2022 às 16:04

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 16:04

Mariana Zylberkan

SÃO PAULO - Em ato de campanha a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã deste sábado (29), a senadora Simone Tebet (MDB) afirmou que os ataques do petista contra Michel Temer (MDB), líder de seu partido, durante o debate da TV Globo fazem parte de "uma 'DR' que precisa ser resolvida a partir de segunda-feira". "DR" é uma gíria para "discutir a relação".
"O que estamos discutindo aqui é o futuro do Brasil e da democracia", disse Tebet durante caminhada na avenida Faria Lima, conhecido reduto de liberais. "(Os ataques foram( coisa do termômetro, do momento", continuou ela, que afirmou ter acompanhado Lula nos estúdios da emissora.
No último debate do segundo turno, Lula chamou Temer de golpista e o acusou de orquestrar o impeachment que tirou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) do poder.
Luiz Inácio Lula da Silva
Marina Silva, Lula e Simone Tebet Crédito: Ricardo Stuckert / PT
Segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, o ataque de Lula fez Temer telefonar para o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), para perguntar se Tebet seguirá apoiando o petista.
Vestida de branco, assim como os militantes que a acompanharam na caminhada de cerca de uma hora pela avenida, Tebet cumprimentou apoiadores e distribuiu adesivos da campanha de Lula.

Veja Também

Tebet declara apoio a Lula: 'O que está em jogo é maior do que cada um de nós'

Ao longo do percurso, que terminou em frente ao Parque do Povo, militantes receberam apoio de pedestres e motoristas e também reagiram a manifestações de eleitores de Jair Bolsonaro (PL). No fim, Tebet entrou em um carro e partiu para a Avenida Paulista para participar de um ato de campanha com Lula e Fernando Haddad (PT), candidato ao governo do Estado.
"Ontem essa camisa (branca( tomou chuva na Candelária (no Rio de Janeiro(, e essa (camiseta branca( por baixo passou calor lá em Divinópolis. Não tem mais roupa branca limpa na mala. Eu vejo qual está cheirando menos para colocar", disse Tebet durante discurso no restaurante japonês onde foi servido o café da manhã organizado pela empresária Rosângela Lyra.
Participaram do evento os deputados federais Alexandre Padilha (PT) e Tabata Amaral (PSB) que discursaram e pediram votos para Lula e Haddad. Estavam presentes também integrantes dos grupos Prerrogativas e Direitos Já.
"Quero me dirigir àqueles que estão em dúvida e, muitas vezes, no anonimato que não querem declarar seu voto e acabam atrapalhando por não convencer outros a votar [em Lula]. Este é o momento que o Brasil mais precisa de nós", disse Tebet em discurso antes da caminhada.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2022

Após pai ser chamado de ‘golpista’, filha de Temer reafirma voto em Lula

A Gazeta publica pesquisa para governador do ES e presidente neste sábado (29)

Médico expõe dados de paciente convencido em consulta a votar em Bolsonaro

Termina hoje prazo para baixar e-Título, alerta TSE

Como evitar que a polarização eleitoral afete as crianças

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Michel Temer PT MDB Simone Tebet Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados