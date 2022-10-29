Simone Tebet diz que PT e MDB têm 'DR' para resolver

"Ontem essa camisa (branca( tomou chuva na Candelária (no Rio de Janeiro(, e essa (camiseta branca( por baixo passou calor lá em Divinópolis. Não tem mais roupa branca limpa na mala. Eu vejo qual está cheirando menos para colocar", disse Tebet durante discurso no restaurante japonês onde foi servido o café da manhã organizado pela empresária Rosângela Lyra.