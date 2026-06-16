AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Vorcaro bancou suítes em hotel de Lisboa para Hugo Motta e Ciro Nogueira, diz PF
Caso Banco Master

Vorcaro bancou suítes em hotel de Lisboa para Hugo Motta e Ciro Nogueira, diz PF

Presidente do PP, Ciro já foi alvo de operação da polícia relacionada ao dono do Banco Master

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 15:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2026 às 15:42
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e senador Ciro Nogueira
Hugo Motta e Ciro Nogueira tiveram hospedagem paga por dono do Banco Master. Agências Câmara e Senado

BRASÍLIA - O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, bancou a hospedagem do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do senador Ciro Nogueira (PP-PI), em Lisboa, no fim de junho de 2024, e pediu a um auxiliar reforço na privacidade dos hóspedes, de acordo com análise de material apreendido pela Polícia Federal.


À época, aconteceriam eventos na capital portuguesa como o Fórum Jurídico de Lisboa, conhecido como Gilmarpalooza, por ser capitaneado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes.


No dia 18 de junho, Vorcaro informou a um auxiliar que precisaria de reservas em Lisboa para os dias 24 a 30, para ele próprio e também mais dois quartos para "Ciro e Hugo". Procurados por meio da assessoria por WhatsApp às 13h30, o presidente da Câmara e o senador ainda não se manifestaram.


Foram reservadas suítes no hotel Four Seasons. Ao assistente, Vorcaro demonstrou, segundo a PF, "acentuada preocupação com a privacidade do evento, ressaltando, inclusive, a necessidade de privatização do espaço localizado em frente ao local, a fim de impedir qualquer visualização do que ocorresse em seu interior".


"Preciso muito que você dê uma atenção na questão de segurança. Cidade está lotada, eu tive lá no lugar agora. Tive uma reunião lá no clube. Tem que ter certeza que o lugar em frente ao restaurante também esteja privatizado porque senão dá pra ver tudo lá dentro", disse Vorcaro, em áudio.


"Pode ser o papa que não pode entrar ninguém que não esteja na lista."


Em maio, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão em endereços de Ciro, que é presidente do PP, em uma fase da Operação Compliance Zero.


Entre as principais suspeitas da PF estava a de que o senador, que foi ministro da Casa Civil na gestão Jair Bolsonaro (PL), recebia quantias repassadas por Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro.


Além disso, de acordo com as investigações, haveria o pagamento de outras despesas pessoais do parlamentar, como viagens de jatinho.


Felipe teria feito uma parceria "ligada aos pagamentos mensais em favor do senador, correspondentes, inicialmente, ao valor de R$ 300 mil, com indícios de que teriam sido posteriormente aumentados para a importância de R$ 500 mil".


Felipe está preso, e o STF analisa se ele deve continuar detido ou ficar livre, com medidas cautelares. À época da operação, Ciro negou ter cometido qualquer irregularidade.

Veja Também 

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e senador Ciro Nogueira

Vorcaro bancou suítes em hotel de Lisboa para Hugo Motta e Ciro Nogueira, diz PF

French President Emmanuel Macron and Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva

No G7, Lula faz críticas veladas a Trump ao citar protecionismo e crime organizado

Ministro Alexandre de Moraes

Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar arma apreendida em blitz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Daniel Vorcaro Banco Master Ciro Nogueira Hugo Motta Polícia Federal Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obra de macrodrenagem na região do bairro Aribiri, em Vila Velha
Rachaduras em imóveis preocupam moradores durante obra em Vila Velha
Imagem de destaque
A cada eleição, a mesma proposta: a redução da maioridade penal
Imagem de destaque
Peças plásticas aparecem em praias da Serra e têm origem investigada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados