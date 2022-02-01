Vídeo mostra momento do desabamento em obra do metrô na Marginal Tietê em SP

Imagens feitas por helicópteros da TV Globo registraram o momento em que parte da pista é engolida por cratera que se abriu.

A Secretaria de Transportes Metropolitanos afirmou, em nota, que, tão logo tomou conhecimento do incidente no poço de ventilação da linha-6 laranja do metrô, determinou o isolamento de todo o perímetro e enviou uma equipe para acompanhar a apuração da causa da ocorrência.

Parte da obra do metrô que passa abaixo da marginal do Rio Tietê desmoronou em São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

"Não há informações sobre vítimas. As causas do acidente serão apuradas, assim como a extensão dos danos à obra e às vias locais", disse.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi provocado por um erro na escavação com a máquina conhecida como "tatuzão", que teria atingido o rio Tietê ou uma adutora no local e a água inundou um túnel escavado.

Vídeos em redes sociais mostram a cratera alagada após o incidente desta manhã.

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Com 15 quilômetros de extensão, a linha terá 15 estações e irá ligar a zona oeste à Brasilândia, bairro carente na zona norte. Por passar perto de grandes instituições de ensino superior na capital paulista, a linha ficou conhecida como "linha universitária".

A obra ficou famosa em 2010, quando uma moradora do Higienópolis, integrante de um grupo que protestava para impedir a construção de uma estação em seu bairro nobre, disse que o metrô levaria "gente diferenciada" à redondeza, se referindo a moradores de rua.