Vereadora registra BO e diz que colega de partido tentou enforcá-la no banheiro da Câmara de SP

A vereadora Cris Monteiro (Novo) registrou na manhã desta quinta-feira (11) um boletim de ocorrência contra a colega de partido Janaína Lima após uma briga no banheiro da Câmara de São Paulo durante a votação da reforma da previdência.
Vídeos mostram que as duas começaram a discutir ainda no plenário da Câmara na noite da quarta (10) e seguiram para o banheiro onde Janaina teria tentado enforcar Cris Monteiro, segundo o relato levado para a polícia.
O motivo da briga, segundo informado, foi por um desentendimento pelo tempo de fala que cada uma teria.
Na manhã seguinte à votação, Cris Monteiro foi até a delegacia, onde realiza o exame de corpo delito.
À reportagem, Monteiro confirmou a tentativa de enforcamento e disse que seu pescoço está com marcas da agressão. Procurada, Lima não respondeu ao contato da reportagem.