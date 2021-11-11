Vereadora registra BO e diz que colega de partido tentou enforcá-la no banheiro da Câmara de SP

Vereadora Cris Monteiro acusa colega de partido Janaína Lima de tentar enforcá-la no banheiro da Câmara de São Paulo Crédito: Divulgação

A vereadora Cris Monteiro (Novo) registrou na manhã desta quinta-feira (11) um boletim de ocorrência contra a colega de partido Janaína Lima após uma briga no banheiro da Câmara de São Paulo durante a votação da reforma da previdência.

Vídeos mostram que as duas começaram a discutir ainda no plenário da Câmara na noite da quarta (10) e seguiram para o banheiro onde Janaina teria tentado enforcar Cris Monteiro, segundo o relato levado para a polícia.

O motivo da briga, segundo informado, foi por um desentendimento pelo tempo de fala que cada uma teria.

Na manhã seguinte à votação, Cris Monteiro foi até a delegacia, onde realiza o exame de corpo delito.