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Santa Catarina

Vereador é suspeito de matar empresário em briga por política

Segundo as testemunhas que prestaram depoimento à polícia, os dois se desentenderam depois de terem fechado uma aposta ligada ao resultado da eleição presidencial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2022 às 18:25

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 18:25

Luciano Mafassoli era dono de um bar em Dona Emma (SC)
Luciano Mafassoli era dono de um bar em Dona Emma (SC) Crédito: Reprodução/Facebook
Um empresário de 45 anos foi morto neste sábado (5) após uma briga em um bar em Dona Emma, Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, Luciano Mafassoli se envolveu em uma discussão ligada a questões políticas com Valdir Siqueira, vereador do município pelo MDB, suspeito de cometer o homicídio.
A morte de Mafassoli aconteceu no próprio bar e foi confirmada por representantes do Hospital Maria Auxiliadora, em Presidente Getúlio (SC). No local, outras duas pessoas que estavam com o empresário receberam atendimento médico e foram liberadas neste sábado (6).
De acordo com a Polícia Civil, Mafassoli estava desde cedo com outras duas pessoas no bar, onde fazia um churrasco. O vereador suspeito de ter cometido o crime chegou e cumprimentou a todos, mas o empresário se recusou a saudá-lo, apesar de os dois serem amigos.

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Segundo as testemunhas que prestaram depoimento à polícia, Mafassoli e o vereador se desentenderam depois de terem fechado uma aposta ligada ao resultado da eleição presidencial. O político apostou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O empresário, em Jair Bolsonaro (PL).
No bar, os dois se desentenderam e começaram a brigar. As duas outras pessoas presentes tentaram apartar.
"O dono do bar e sua esposa apontaram Siqueira como autor do homicídio e das agressões em seus depoimentos", afirmou Elisabete Pardo, delegada plantonista que registrou o caso.
Até que, em determinado momento, o vereador foi até o carro e pegou uma faca que estava sob o banco do carona. Com o objeto, acertou três golpes nas costas de Mafassoli antes de fugir de caminhonete.
Agora, a polícia faz buscas na região para tentar localizar o político. O sepultamento do corpo do empresário acontece na tarde deste domingo (6) em Dona Emma.

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