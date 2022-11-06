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Luzes no céu

Óvnis? Pilotos da Azul e Latam avistam luzes estranhas no céu de Porto Alegre

Em um dos relatos, o piloto do voo TAM 3406, que decolou de Guarulhos (SP) para Porto Alegre (RS), diz ter visto entre duas e três luzes no céu. Ouça o que disse o piloto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2022 às 14:14

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 14:14

Possíveis óvnis são avistados no céu de Porto Alegre
Possíveis óvnis são avistados no céu de Porto Alegre Crédito: Reprodução/Twitter
Pilotos da Azul e da TAM avistaram luzes no céu de Porto Alegre e a conversa com a torre de controle do Aeroporto Salgado Filho foram parar nas redes sociais.
Em uma delas, do último sábado (5), o piloto do voo TAM 3406, que decolou de Guarulhos (SP) para Porto Alegre (RS), diz ter visto entre duas e três luzes no céu.
Na sequência, o piloto do voo Azul 4657 afirmou ter avistado as mesmas luzes desde o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG). Ele ainda diz que não queria falar nada para não ser rotulado como doido.

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No mês passado, algo semelhante já havia acontecido. Durante um voo comercial da Azul que saiu de São Paulo (SP) também com destino a Porto Alegre (RS), o piloto reportou algumas "luzes estranhas" com "movimentos aleatórios" que apareciam para ele durante sua pilotagem.
Porém, a equipe da torre de controle do Aeroporto Internacional Salgado Filho não encontrou outro avião no radar. Dessa forma, as tais luzes começaram a intrigar. Seria um disco voador?
Em vídeo disponível no YouTube, é possível ouvir na íntegra a conversa entre o comandante do avião Airbus A320-251N, voo 4517, com a torre de comando. "Você poderia informar quando as luzes sumirem", pergunta a operadora. "Agora apareceu novamente", emendava o piloto.
Procurada, a Azul informou por meio de sua assessoria que a investigação sobre o caso não cabia a ela e que "seus tripulantes seguem os mais rigorosos protocolos de segurança e que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo".

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