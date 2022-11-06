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Acidente aéreo

Encontrados destroços do avião da FAB que desapareceu em SC

A FAB expressou condolências e informou que está prestando assistência aos familiares dos dois militares mortos no acidente
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 nov 2022 às 09:07

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 09:07

Foram encontrados no sábado (5) os destroços do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que desapareceu na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. A aeronave, modelo T-25 Universal, estava com dois tripulantes, que faziam um voo de treinamento. As buscas foram coordenadas pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, com auxílio do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.
Encontrados destroços do avião da FAB que desapareceu em SC
Encontrados destroços do avião da FAB que desapareceu em SC Crédito: Divulgação | Prefeitura de Canelinha
Em nota, a FAB expressou suas condolências e informou que está prestando assistência aos familiares dos dois militares mortos no acidente. “A Força Aérea Brasileira (FAB) lamenta informar o falecimento dos dois militares que estavam a bordo da aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea (AFA) — acidentada na tarde desta sexta-feira (04/11) em Santa Catarina e localizada no final da manhã de sábado (05/11). Os tripulantes realizavam um voo de treinamento”.
A FAB informou também que vai investigar as causas do acidente.

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