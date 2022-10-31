Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  Veja quem são os 12 governadores eleitos no 2° turno no país
Eleições 2022

Veja quem são os 12 governadores eleitos no 2° turno no país

No Espírito Santo, o atual governador, Renato Casagrande (PSB), se reelegeu. Em São Paulo, o ex-ministro de Bolsonaro Tarcísio de Freitas (Republicanos) levou a disputa. Veja mapa

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 21:50

Agência FolhaPress

Apesar de a maioria dos Estados já ter escolhido seus governadores no primeiro turno, a segunda rodada das eleições foi responsável por eleger os 12 nomes que estarão à frente de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo pelos próximos quatro anos.
No Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) conseguiu se reeleger, angariando 53,8% dos votos, contra 46,2% de Carlos Manato (PL).
Fernando Haddad (PT) amargou derrota para Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato apoiado por Bolsonaro, apesar da arrancada nas pesquisas divulgadas nos últimos dias. Também foram reeleitos outros cinco governadores neste segundo turno. Veja no mapa abaixo:
São eles Paulo Dantas (MDB), contra Rodrigo Cunha (União), em Alagoas; Wilson Lima (União), que venceu Eduardo Braga (MDB), no Amazonas; João Azevêdo (PSB), sobre Pedro Cunha Lima (PSDB), na Paraíba, e Coronel Marcos Rocha (União), à frente de Marcos Rogério (PL), em Rondônia.
No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que foi eleito em 2018 e renunciou para disputar a presidência da República, apesar de ter sido derrotado nas prévias do partido, ficou à frente do bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL).
Entre os que disputavam governos do Nordeste, Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito na Bahia, contra ACM Neto (União). Em Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) ficou à frente de Marília Arraes (Solidariedade). Já no Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) saiu vencedor sobre Rogério Carvalho (PT).
Mato Grosso do Sul elegeu Eduardo Riedel (PSDB) com 56,9% dos votos, contra os 43,1% de Capitão Contar (PRTB), e Santa Catarina escolheu Jorginho Mello (PL) em vez de Décio Lima (PT).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carlos Manato Fernando Haddad Renato Casagrande Tarcísio de Freitas Segundo Turno Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados