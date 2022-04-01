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Veja datas e feriados de abril de 2022

Páscoa, Tiradentes e outros feriados estão previstos para o mês
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 abr 2022 às 10:27

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 10:27

O Hoje é Dia do mês de abril vem com dois feriados, uma grande celebração cristã e uma série de datas comemorativas. Em 2022, a Sexta-Feira da Paixão cai no dia 15 e a Páscoa no dia 17 do mês. O outro feriado do mês é o Dia da Inconfidência Mineira (mais conhecido como Dia de Tiradentes), no dia 21. Porém, o mês não se restringe apenas aos feriados.
Chocolate; doce; comida; açúcar; ovo de páscoa
Páscoa 2022. Crédito: Pixabay
Datas comemorativas não faltarão em abril de 2022. O dia 7 de abril tem duas celebrações. A data é o Dia do Jornalista e o Dia Mundial da Saúde. O dia 13 de abril tem como “homenageado” o nosso Hino Nacional (trata-se do Dia do Hino Nacional Brasileiro). No dia seguinte, outro símbolo nacional é homenageado: 14 de abril é o Dia Mundial do Café.
O dia 19 é o Dia do Índio e também o Dia do Exército Brasileiro. No dia 21, a capital do país (Brasília) completa 62 anos e o dia seguinte (22) é marcado pelo dia do descobrimento do Brasil pelos portugueses. O mês de abril tem, ainda, o Dia Internacional do Jazz no dia 30.
O mês também terá os 100 anos de nascimento da cantora e compositora carioca Dona Ivone Lara (no dia 13 de abril), 110 anos de nascimento do ator Amácio Mazzaropi (9 de abril) e os 50 anos do início da Guerrilha do Araguaia (12 de abril).
As datas são alguns dos fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para [email protected].

CONFIRA DATAS DE FERIADOS NO ESPÍRITO SANTO:

  • Dia 15: Sexta-feira da Paixão;
  • Dia 17: Páscoa;
  • Dia 21: Tiradentes;
  • Dia 25: Nossa Senhora da Penha.

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