Veja como identificar o golpe do boleto falso e evitar prejuízos

O advogado Márcio Stival, especialista em direito digital, explica que a principal forma de identificar a fraude é conferir os dados no momento do pagamento. O consumidor deve observar o nome do beneficiário. Se aparecer uma pessoa física ou uma empresa desconhecida, há forte indício de golpe. Em caso de dúvida, o consumidor deve emitir uma segunda via diretamente no site oficial da empresa.





Outro ponto de atenção, no caso de boletos bancários de cobrança, são os três primeiros números da linha digitável, que identificam o banco emissor e devem corresponder à instituição indicada no boleto. A cobrança também pode aparecer no Débito Direto Autorizado (DDA), serviço que reúne, no aplicativo bancário, boletos registrados no CPF ou CNPJ do consumidor. Apesar de que a ausência da cobrança esperada no sistema seja um motivo para desconfiança, não significa que caso não esteja no DDA, seja automaticamente golpe.





Também merecem atenção remetentes com endereços semelhantes aos oficiais, mensagens que pressionam pelo pagamento imediato e avisos sobre supostos cortes de serviços. É preciso desconfiar ainda de boletos cujo código de barras não seja reconhecido e, principalmente, de mensagens informando uma suposta mudança de conta bancária. Erros de português podem ajudar a identificar uma fraude, mas a ausência deles não garante que o boleto seja verdadeiro. “Há fraudes bem elaboradas”, alerta Stival.





Qualquer mudança de conta também deve ser confirmada por um canal de contato já conhecido, e não pelo telefone ou endereço enviado junto à cobrança. Se o pagamento já tiver sido realizado, a recomendação é entrar em contato imediatamente com o banco. Em casos envolvendo Pix, também é possível solicitar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) e registrar um boletim de ocorrência.