Veículo com carga radioativa é alvo de roubo em São Paulo

Uma das fontes radioativas furtadas Crédito: Divulgação/CNEN

Um veículo que transportava material radioativo foi roubado na cidade de São Paulo na segunda-feira, 1º. O caso foi divulgado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que alertou a população sobre os riscos de contato com o material.

De acordo com a CNEN, o material radioativo está acondicionado em embalagens de chumbo, que são seguras e blindam qualquer risco de radiação. "No entanto, a manipulação inadequada pode vir a causar danos à saúde", destaca a comissão.

Fontes radioativas roubadas em São Paulo

Segundo o órgão, no momento em que foram furtados, o veículo e o material radioativo estavam sinalizados com o símbolo internacional de radiação ionizante.

A CNEN também pediu que quem encontrar o material entre em contato e informe a polícia. Os telefones indicados pela CNEN são o (21) 98368-0734 e (21) 98368-0763.