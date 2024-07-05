Veículo com carga radioativa é alvo de roubo em São Paulo

Um veículo que transportava material radioativo foi roubado na cidade de São Paulo na segunda-feira, 1º. O caso foi divulgado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que alertou a população sobre os riscos de contato com o material.
De acordo com a CNEN, o material radioativo está acondicionado em embalagens de chumbo, que são seguras e blindam qualquer risco de radiação. "No entanto, a manipulação inadequada pode vir a causar danos à saúde", destaca a comissão.
Fontes radioativas roubadas em São Paulo
Segundo o órgão, no momento em que foram furtados, o veículo e o material radioativo estavam sinalizados com o símbolo internacional de radiação ionizante.
A CNEN também pediu que quem encontrar o material entre em contato e informe a polícia. Os telefones indicados pela CNEN são o (21) 98368-0734 e (21) 98368-0763.
O órgão é responsável por fiscalizar as atividades que envolvam a exploração do mineral radioativo no País. A comissão mantém atividades de pesquisa ligadas a diversos setores, como geração de energia, medicina nuclear e aplicação na indústria.