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Guarulhos

Chinês é preso no aeroporto de SP com 17 barras de ouro em sacos de café

O passageiro não apresentou documentação legal para o transporte do material. Ele foi preso pela prática de crime contra a ordem econômica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2024 às 14:10

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 14:10

Foram escondidas 17 barras de ouro em pacotes de café. O material estava envolto em fita isolante e pesava 6 kg
Foram escondidas 17 barras de ouro em pacotes de café. O material estava envolto em fita isolante e pesava 6 kg Crédito: Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal prendeu um homem transportando ouro sem a devida autorização legal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O passageiro chinês viajaria com destino a Hong Kong. As bagagens já haviam sido despachadas e conteúdo foi descoberto em fiscalização nesta quarta-feira (4).
Foram escondidas 17 barras de ouro em pacotes de café. O material estava envolto em fita isolante e pesava 6 kg. O passageiro não apresentou documentação legal para o transporte do material. Por isso, o estrangeiro foi preso pela prática de crime contra a ordem econômica - usurpação de bens pertencentes à União.
O chinês tinha envolvimento em outro caso parecido. Após a prisão, a PF constatou que o homem estava envolvido em outra apreensão similar, ocorrida em Foz do Iguaçu (PR), no dia 8 de maio, ocasião em que ocorreu a apreensão de 1 kg do metal. O preso será apresentado à Justiça Federal. Como o nome dele não foi divulgado, o UOL não conseguiu localizar a defesa. O espaço fica aberto para manifestações.

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