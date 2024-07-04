Chinês é preso no aeroporto de SP com 17 barras de ouro em sacos de café

Foram escondidas 17 barras de ouro em pacotes de café. O material estava envolto em fita isolante e pesava 6 kg Crédito: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu um homem transportando ouro sem a devida autorização legal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O passageiro chinês viajaria com destino a Hong Kong. As bagagens já haviam sido despachadas e conteúdo foi descoberto em fiscalização nesta quarta-feira (4).

Foram escondidas 17 barras de ouro em pacotes de café. O material estava envolto em fita isolante e pesava 6 kg. O passageiro não apresentou documentação legal para o transporte do material. Por isso, o estrangeiro foi preso pela prática de crime contra a ordem econômica - usurpação de bens pertencentes à União.