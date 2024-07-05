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Grave

Acidente com ônibus em rodovia no interior de SP deixa 10 mortos

O veículo de turismo teria colidido com uma pilastra com uma pilastra de concreto após falhas mecânicas na madrugada desta sexta-feira (5)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jul 2024 às 09:16

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 09:16

Acidente com ônibus em rodovia no interior de SP deixa 10 mortos
Acidente com ônibus em rodovia no interior de SP deixa 10 mortos Crédito: Divulgação/Artesp
Um ônibus de turismo colidiu com uma pilastra de concreto na madrugada desta sexta-feira, 5, na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, deixando 10 mortos e outros 17 com ferimentos graves ou moderados. O acidente aconteceu por volta da meia-noite, no sentido norte do km 171 da rodovia, que fica próximo a Itapetininga, no interior de São Paulo.
De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do ônibus relatou que trafegava normalmente quando, "por motivos a serem esclarecidos, o veículo apresentou uma pane mecânica, travando a direção". Neste momento, ele teria perdido o controle do ônibus, chocando com um pilar de um viaduto.
Ao todo, foram 51 vítimas que estavam dentro do ônibus, sendo que 10 morreram, 5 estão em estado grave, 12 tiveram ferimentos moderados e 24 ferimentos leves, segundo a Artesp. Já o Corpo de Bombeiros cita 48 ocupantes do ônibus, com 16 vítimas socorridas e encaminhadas a hospitais de Itapetininga e Sorocaba, além das 10 que morreram.
Até a última atualização da Artesp, feita às 7h desta sexta, a perícia ainda estava no local investigando o acidente e os procedimentos de retirada do ônibus da rodovia estão sendo executados. O tráfego na rodovia segue congestionado do km 177 ao km 171, com todo o sentido norte bloqueado e uma faixa bloqueada no sentido sul.

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