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Enterro em basílica

Vaticano divulga imagem do túmulo do papa Francisco

Feito de mármore, espaço tem apenas a inscrição ‘Franciscus’, como desejou o pontífice, e uma reprodução de sua cruz peitoral

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 13:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 abr 2025 às 13:49
O Vaticano divulgou, nesta quinta-feira (24), uma imagem do túmulo do papa Francisco. Feito de mármore, o local tem apenas a inscrição "FRANCISCUS" e uma reprodução de sua cruz peitoral.
O túmulo foi preparado em um nicho no corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da Basílica de Santa Maria Maior. Ele está localizado próximo ao Altar de São Francisco.
Vaticano divulga imagem do túmulo do papa
Vaticano divulga imagem do túmulo do papa Crédito: Divulgação/Vaticano
Santa Maria Maggiore é uma das quatro basílicas papais em Roma, onde sete pontífices já foram sepultados. Francisco declarou no fim de 2023 que queria ser enterrado no local, e não na cripta da Basílica de São Pedro, como acontecem funerais dos líderes da Igreja Católica há mais de três séculos.
O argentino Jorge Bergoglio, muito ligado ao culto da Virgem Maria, costumava rezar neste templo, que oficialmente faz parte do território do Vaticano, na véspera ou no retorno de cada uma de suas viagens ao exterior.

Cronograma da despedida

O sepultamento do papa será marcado por ritos específicos. A cerimônia terá início na sexta, 25, com a leitura de um texto sobre as ações mais importantes do pontífice. Um véu de seda branco será colocado sobre o rosto de Francisco.
Após a bênção com água benta, moedas e medalhas cunhadas durante o pontificado serão colocadas dentro do caixão. Elas representam os anos em que esteve à frente da Igreja. Um tubo com o resumo do período, com o selo do Ofício de Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, também ficará junto ao corpo.
Só então a tampa do caixão de zinco (revestimento interior da estrutura de madeira) será colocada. Nela, haverá uma cruz, o brasão papal, a placa com o nome de Francisco, a duração de sua vida e seu Ministério Petrino.

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O testamento do papa Francisco em que ele diz onde queria ser enterrado e por quê

O mote do brasão, "Miserando atque eligendo", foi tirado das Homilias de São Beda o Venerável, que, comentando o episódio evangélico da vocação de são Mateus, escreve: "Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me" (Viu Jesus um publicano e dado que olhou para ele com sentimento de amor e o escolheu, disse-lhe: segue-me).
Posteriormente, o caixão será soldado e se colocará os selos do cardeal camerlengo da Santa Igreja Romana (o cardeal irlandês Kevin Farrell), da Prefeitura da Casa Pontifícia, do Ofício para Celebrações Litúrgicas do sumo pontífice e do capítulo do Vaticano. O caixão de madeira também será fechado. Na tampa, também estará a cruz e o brasão papal de Francisco.

Missa de Exéquias

No sábado, às 10h (5h de Brasília), o corpo do papa será levado à Praça de São Pedro, onde será celebrada a Missa de Exéquias (também conhecida como missa de corpo presente), como prevê o rito funerário católico.
Por fim, o celebrante fará uma oração chamada Ultima commendatio et valedictio (última recomendação e adeus). Se reza uma ladainha com nomes de vários santos, incluindo apóstolos, mártires e todos os papas canonizados pela Igreja.
Em seguida, os patriarcas e bispos da liturgia bizantina (braço oriental da Igreja Católica) farão orações de intercessão pela alma de Francisco e abençoará o caixão com incenso.

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